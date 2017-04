ÚtON: összefüggő kocsisor végig a Tisza Lajos körúton

Érezhető a rossz idő hatása a közlekedésen. A város útjain igen élénk a forgalom. A Tisza Lajos körúton szinte teljes hosszában összefüggő kocsisorban lehet közlekedni. A külső részeken is sok az autó, a Csillag tér környékén valamint a sugárutakon is kezd lassulni a tempó. A hidak még most jól járhatóak, viszonylag torlódás mentesek.Rengetegen vetté elő reggel is az autójukat, főleg a hideg és a havazás miatt. Már most kezdenek a lámpá előtt nőni a kocsisorok. Újszeged felől a belvárosi híd előtt már hosszú sorok vannak minden irányból, illetve a hídon is csak araszolva halad a forgalom. A Szőregi úton, valamint a Temesvári körúton is sokan vannak, a Bertalan hídon is kezd a torlódni a forgalom. Bevezető utakon, sugárutakon, örutakon sokan özlekednek, de folyamatos, lendületes tempóban lehet haladni. A kinti részeken több helyen is mérik a sebességet - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.