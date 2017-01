ÚtON: rengeteg az autó a városban, készüljön a dugókra!

Sok-sok autó a városban. A kiskörúton a Hősök kapujánál már kezd torlódni a forgalom, valamint a kettős körforgalomnál a Dugonics téren is sokan vannak. A nagykörúton jól lehet haladni, itt még nincs torlódás. A Kossuth Lajos sugárút kifelé-befelé telített, és ugyanez a helyzet a József Attila sugárúton valamint a Szőregi úton is. A hidak jól járhatóak, bár ez rövid időn belül be fog dugulni.Kezd normalizálódni a forgalom, lement a reggeli ú . A reggeli hóesés miatt számíthatunk rá, hogy úszni fognak az utak. Eddig beleset még nem történt.friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.