ÚtON: sok az autó, de még nincs fennakadás

16.41: Élénkül a forgalom. A nagykörúton sokan vannak, de jól lehet haladni. A külső örúton is sokasodik az autó szá , de fennakadást még nem tapasztaltak a Rádió Taxi Három munkatársai. A kiskörúton is jól lehet özlekedni, a Fekete Sas utca eleje zsákutca. A hidakon folyamatos a haladás.Élénk forgalom van a város útjain. A bevezető fő utakon szépen lassan, de folyamatosan halad a forgalom. A Rakparton is sokan vannak, és a klinikáknál illetve a Hősö kapujánál torlódik a kocsi sor. A hidak jól járhatóak, de legyünk óvatosak mert úsznak. A Nagykörút, a kiskörút jól járható, de sokan vannak ezeken a részeken is - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.