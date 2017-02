ÚtON: sorok a lámpák előtt

Ma reggel is sokan vannak az utakon. A látási viszonyok elég rosszak, mindenhol sűrű a köd, az utak nedvesek, csúszósak. Komolyabb torlódás Újszeged felől a Belvárosi híd előtt van, illetve a Hősök kapuja környékén. Itt a Boldogasszony sugárúton valamint a Szentháromság utcán csak araszolva lehet

haladni. A Dankó Pista - Bihari utca sarkán még mindig kerülgetni kell a kiásott gödröt

Délutáni ú van az utakon: a lámpá előtt már sorok állnak. A kiskörút illetve a nagykörúton is lámpától lámpáig érnek a sorok. A belvárosi hídra való feljutás is elég nehézkes a szegedi oldalon. A sugárutakon is sokan vannak.- A Dorozsmai úton kifelé menet a volt kamion parkoló magasságában koccanás történt.- Anyagi káros baleset történt a Sziksósi úti körforgalomnál. A rendőrségtől megtudtuk, egy autó haladt Szeged irányába amikor megcsúszott, majd az árokba borult. A balesetben nem sérült meg senki.- tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

