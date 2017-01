ÚtON: száraz utak, útfelbontás az Etelka soron

Száraz utakon autózhatunk. Nagyon sokan vetté is elő az autóikat. A Szőregi úton befelé igen erős a forgalom, a hidak előtt az újszegedi oldalon szépen torlódik a forgalom - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól. A belvárosi részen is lassú haladásra kell észülni. Az Etelka soron a 4-8. özött fél pályán halad a forgalom útfelbontás miatt . A Fekete Sas utca eleje még mindig zsákutca.friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.