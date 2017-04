ÚtON: szinte lehetetlen átjutni Újszegedről a városba, több helyen koccanás

Pormentes utakon autózhatunk ma reggel. Minden felé rengetegen vannak, aörutakon, sugárutakon lépesben lehet csak haladni mindkét irányba. A Belvárosi híd hozza a reggeli formáját, be van dugulva és Újszeged felől sorok vannak a híd előtt. A Temesvári körút, Derkovits fasor, Bérkert utca is áll, Újszegedről nehéz ma átjutni. Több autó koccant a Temesvári körúton és a Rakpart elején is. A Hősö kapujánál is sokan vannak itt is dugó van - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

