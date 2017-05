ÚtON: teljesen beállt az egész város

A belvárosi részen teljesen lelassult a forgalom. A Tisza Lajos körút, a Somogyi utca, Oskola utca, Híd utca teljesen be van dugulva. A Belvárosi híd Újszeged felé szintén áll. A külső örutakon, sugárutakon jól lehet haladni, a Londoni örúton viszont torlódás van.A Gőz utcában, ahol a villamos kanyarodik, biciklist gázoltak, a mentő már odaért - jelezte a Rádió Taxi Három munkatársaAki csak tehette, elővette az autóját. Rengetegen autóznak a bevezetőutakon, a Budapesti körút - József Attila csomópontnál torlódik a kocsisor. A Csillag térnél és a Hősö kapujánál is csak araszolva lehet haladni. A belvárosi hídon is a szokásos reggeli tumultus várja az arra felé özlekedőket. örutakon lendületesen lehet haladni, egyedül a Londoni krt. 6. előtt kell kerülgetni az útjavítást .- tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.