ÚtON: tömve a város, autóval alig lehet mozdulni

- Rengeteg autó van az utakon. A Nagykörúton végig araszolni kell, ahogy a kiskörúton is. A Hősök kapuja már kezd bedugulni, a Boldogasszony sugárúton, a Szentháromság utcában illetve a Belvárosi hídra felvezető utcákban is hosszú sorok vannak a lámpák előtt. Sajnos a Bérkert utcán illetve a Felső Tisza-parton még mindig kerülgetni kell az elkerített aknafedőket. A sugárutakon és körutakon is sokan közlekednek, a lámpáknál már sorok alakultak ki.: Korán reggel az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, a 143-as kilométernél ütközött két autó, de nem sérült meg senki. A helyszínelés alatt a leállósávot tudták használni az autósok. A Szegedre bevezető főutak már fél 8-kor nagyon zsúfoltak voltak, a Petőfi Sándor, a Boldogasszony, a József Attila és a Kálvária sugárút is araszolva haladt, ahogy a Szőregi út, a Temesvári körút és a Székely sor is. A Bertalan híd lendületesen halad, a Belvárosi viszont csak lépésben. Az iskolák környéke is kezd zsúfolttá válni, a Hősök kapujánál az Aradi vértanúk terénél már nagy a dugó. A Szentháromság utcán egészen a Mátyás térig összefüggő kocsi sor van. A rakpart viszont jól járható - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

