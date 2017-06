ÚtON: torlódás, dugók, araszolás a körutakon, sugárutakon

Rengeteg autó van az utakon: a örutakon, sugárutakon a lámpá előtt már torlódnak a járművek. A Széchenyi téren és örnyé én elkezdődött az araszolás. A Hősö kapujánál sem jobb a helyzet, minden irányból be van dugulva. A Rókusi örúton és a Tesco örnyé én úgyszintén csak lépésben lehet haladni - tudtuk meg a Rádió Taxi Háromtól, az ÚtON partnerétől.A Temesvári örúton kifelé menet gallyazzá a fákat, ezért egy sávra szű ül a forgalom: ez okoz egy kis torlódástMár 8 óra előtt sokan vannak mindenfelé az utakon. A hidak előtt kezd torlódni a kocsik sora. A Párizsi körúton, a rendőrség előtt mérik a sebességet. A Tisza Lajos körúton már araszolás van a Dugonics téri örforgalomtól. A belváros egyéb részein sem jobb a helyzet. A bevezető fő utakon is összefüggő kocsisorok vannak - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a a Rádió Taxi Három munkatársaitól.friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.