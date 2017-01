ÚtON: traffipax mér az Újhídon

az Újhídon dolgozik a traffipax, szokott helyén, a régi buszöbölben mér.: Sajnos hiába ingyenes a tömegközlekedés ezt igen kevesen használjá ki: rengeteg autó van az utakon. Már most a nagyobb kereszteződésekben, illetve a hidak előtt sorok torlódnak fel. Az utak nyálkásak, a mellé utcá lefagytak, a látási viszonyok is rosszabbak a öd és a szmog miatt. A városba befelé és kifelé is nagyon sokanvannak a főutakon, a örutak is kezdenek megtelni. A belvárosi hídon csak araszolva lehet haladni, és az iskolá örnyé én is rengeteg az autó - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.Hajnalban egy autó a szalagkorlátnak ütközött az M5-ösön - erről itt olvashat

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.