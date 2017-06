ÚtON: Útfelbontás nehezíti a közlekedést a Moszkvai körúton

Két autó ütközött Hódmezővásárhelynél a kútvölgyi elágazásnál. A balesetnek sérültje is van, de az elsődleges információk alapján a rendőrség további részleteket nem tudott közölni. Az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni a 4418-as számú úton lehet.Ismét járható az M5-ös autópálya.Anyagi káros közlekedési baleset történt az M5-ös autópálya országhatár felé vezető oldalán, a 127-es kilométerszelvényben. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a gyorsító sávot lezárták.A balesetben, mely 2017. június 2-án, valamivel 16 óra után történt, négy autó érintőlegesen ütközött, de senki sem sérült meg.A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az autópálya gyorsító sávját az érintett szakaszon lezárták, a külső sávon halad a forgalom.A nagykörúton ugyan sok az autó, de folyamatos a haladás. A Hősök kapujánál viszont már csak araszolva lehet haladni. A Csillagtéren és a Szilléri sugárúton is nagy a forgalom. A Belvárosi hídon most még könnyen lehet közlekedni.Félpályás útzár mellett rendőr irányítja a forgalmat Szentesen a Téglagyári úton, ahol személy- és kisteherautó ütközött. A személyautó sofőrjét mentő vitte el, a sérülés fokáról nincsenek információink.Sűrű a forgalom a város útjain. Újszegeden a hídfőknél hosszú a kocsisor, torlódik a forgalom a Szillérin, az új híd lábánál és a Római korút-József Attila sugárút sarkán. A nagykörúton is sokan közlekednek, az Oskola utcában, Dugonics téren, Aradi tér környékén már most nagy a dugó.

A Kecskési vasúti átjáróban percek óta piros a lámpa, de nyitva a sorompó, a forgalom lassan, de halad, vezessenek fokozott óvatossággal!