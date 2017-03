ÚtON: útfelbontás, útfestés és baleset Szegeden

- A Makkosházi örúton útburkolati jeleket festenek mindkét oldalon, ami miatt beszűkítették a sávokat.- A Brüsszeli körút 16. szám előtt útfelbontás miatt három sávból egyen lehet özlekedni.: Egyre több autó van az utakon. A bevezető utakon a városban befelé vezető oldal van alaposan tele. A nagyobb kereszteződésekben már torlódnak a lámpák előtt az autók, ilyen például a József Attila sugárút és a Budapesti körút kereszteződése. A Csillag téri körforgalomnál is sokan vannak, a Lugas utcában araszolás van. A Felső Tisza-part és a rakpart jól járható, a Hősök kapujánál már torlódik a forgalom. A hidakon is a szokásos reggeli csúcs van, a hidak előtt is torlódásra kell készülni - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.- Két autó ütközött a Kossuth Lajos sugárút és a Teréz utca sarkán negyed 7 körül. A rendőrség megerősítette, a balesetben az elsődleges adatok szerint ketten sérültek meg könnyebben, de a forgalom zavartalanul halad.

