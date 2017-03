ÚtON: várakozni kell a hídfeljáróknál

ma is rengeteg az autó az utakon. A bevezető főutakon torlódásra kell észülni, illetve a nagyobb kereszteződéseknél is ez a helyzet. Újszeged felől mindkét hidunkon rengetegen vannak, a hídfeljáróknál sorok állnak, várakozni kell. A hősö kapujánál is a szokásos sorokkal találkozik, aki arra jár. Kisebb útjavítások nehezítik a özlekedést a Nagykörút-Hullám utca sarkán, valamint az Ősz utca-Makkoserdő sor sarkán - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.