ÚtON: villamos és autó ütközött a Boldogasszony sugárúton, a délutáni dugó elmarad

Viszonylag jól lehet özlekedni a város útjain, a hidak is jól járhatók. Sajnos a mai napon több baleset is történt, most éppen a József Attila sugárút és a Retek utca sarkán van egy koccanás.A Bécsi körút és a Boldogasszony sugárút kereszteződésében, a örforgalomnál villamos ütközött személyautóval. Kollégánk a helyszínen járt: a villamost már tovább engedték, személyi sérülés nem történt.Olvasónktól kaptuk a hírt, hogy kigyulladt a menetrend szerinti Szeged-Makó járat Klárafalvánál. Az utastér megtelt füsttel, leszállították az utasokat, de nem sérült meg senki. Az utasokért pótlóbuszt küldenek.: Már most sok az autó mindenhol: a belvárosi hídon csak lépésben lehet haladni Szeged felé, az új hídon kicsit jobb a helyzet, ott folyamatosan halad a kocsisor . A Szőregi úton busz és személyautó ütközött - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese pontosította a helyszínt: a MOL benzinkút magasságában történt a baleset. A rendőrség kéri az autósokat, hogy azon a szakaszon körültekintően közlekedjenek! A Szeged felé menő forgalmat a szervizútra terelik, a Deszk felé menő sávot használhatják az arra közlekedő autók.

