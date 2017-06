ÚtON: zsongás a belvárosban, baleset vidéken

- Korán reggel az 55-ös főúton egy kisteherautó árokba borult, Vásárhelyen a Kutasi úton egy autó villanypóznát döntött ki - tájékoztatott a rendőrség.Az utakon a szokásos reggeli zsongás van. Újszeged felől a régi hídon csak araszolva lehet átjutni ,a híd feljáróban minden irányból torlódás van. Az új hídon is sokan vannak ,itt a szegedi oldal felől alejövőknek kell egy kis torlódásra észülni . Csillag téri örforgalomnál is torlódik a kocsi sor a Lugas utca felől. A rakpart jól járható, de a Tisza Lajos örút vége a Hősö kapujánál már be van lassulva. örutakon, sugárutakon a szokásos reggeli forgalom mellet autózhatunk, ülönösebb fennakadást nem láttunk - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.