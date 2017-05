ÚtON:teljes útzár Kisteleknél, az Algyői úton 4 autó csúszott egymásba, a városig áll a sor

A Korda utca és a álvária tér sarkán ét személyautó ütközött, ott is torlódik a forgalom.Készüljön dugóra, ha a 47-es felé akarja elhagyni a várost, ugyanis a Shell kút előtt 4 autó csúszott egymásba. Emiatt óriási a torlódás, egészen a József Attila sugárút-Budapesti körút sarkáig.Sűrűsödik a forgalom az utakon. A Tisza Lajos örúton a Dugonics téri örforgalomnál már most torlódik, illetve a Somogyi,Oskola utca és a Stefánia is kezd bedugulni. A Londoni örúton a bevásárló özpont előtta özépső sávban útfelbontást kell kerülgetni. A Párizsi örúton a Szű utca előtt a kanyarodó sávot bontottá fel, itt az egyenesen menő sávból lehet bekanyarodni a Szű utcába. A Brüsszeli örúton a Dugonics utcailletve a József Attila özött a szélső sávból át kell sorolni a belső sávba lezárás miatt. A külső részeken viszont jól lehet autózni.- Baleset történt Kisteleknél, az 5411-es úton: a rendőrség sajtóügyeletétől megtudtuk, egy autó az árokba csapódott, egy ember súlyosan megsérült. A műszaki mentés idejére az utat teljes szélességében lezárták.

Élénk a forgalom az utakon. A álvária sugárút még mindig sokan vannak, a belvárosi részeken is viszonylag sok az autó, de nagyobb torlódás sehol nincs. A hidak jól járhatóak. A Brüsszeli körúton a Dugonich utca és a József Attila özötti részen a szélső sáv még mindig le van zárva. A Római örúton mindkét oldalon a buszöblöket korszerűsítik, ezek örbe vannak kerítve - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.