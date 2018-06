Ütős pálinkát és sportkupét is kértek a sztárfellépők

A szervezők azt ígérik, a hangszintet folyamatosan mérik majd, hogy megfeleljenek az előírásoknak.

Ma délután 4 órakor megnyitják a Deja Vu Fesztivál kapuit, és elkezdődik a háromnapos retró buli a 90-es és 2000-es évek hazai és külföldi sztárjaival. Idén a Partfürdő ad otthont a rendezvénynek, amely az eddigiekhez képest nagyobb alapterületen várja a bulizni vágyókat.– A Tisza Gyöngye alatt lesz a bejárat, a két színpadot pedig street food utca köti össze – mondta el Kisházi Sándor szervező. Feltöltik a nagymedencét is, az azonban csak dekorációs elemként szolgál majd: fürödni nem lehet benne. A következő három napban több külföldi világsztár is érkezik Szegedre, akik közül többen extra kérésekkel fordultak a szervezőkhöz.– Több mint 20 autót járatunk majd reptéri transzferként. Soha nem volt ennyire szükség – árulta el Kisházi Sándor. – A Snap! frontembere, Turbo B azt kérte, a 7-es BMW-ből a hosszított verzió menjen érte, mert abban tudja kinyújtani a lábát. Az E-Rotic énekesnője pedig kijelentette, hogy ő csak zárt sportkupéban hajlandó utazni.Ezekkel azonban nem merült ki a kérések sora, amelyekkel a fellépők bombázták a szervezőket.– A kollégánknak van egy 57 fokos pálinkája, amelytől tavaly a La Bouche frontembere rendkívül jól érezte magát a koncertje után – mesélte Kisházi Sándor.– Tőle hallotta az egyik idei fellépőnk, O.J. a Real Mcoy-ból, hogy ezt jó ital, úgyhogy bele is írta a kívánságlistájába a „magic drink"-et. A külföldi fellépőink között egyébként már híre ment, hogy nálunk jókat lehet dorbézolni a backstage-ben, ezért szeretnek is jönni hozzánk. Még úgy is, hogy mindezt csak a fellépés után engedjük nekik.A Captain Hollywood is megizzasztotta egyébként a szervezőket, szerdán ugyanis szóltak: az előzetesen jelzett kéttagú formáció mégis hozza magával a tánckart.– Mivel fontos volt nekik, hogy a show valóban jó legyen, felajánlották, hogy kifizetik maguknak a repülőjegyet Amerikából, mi pedig szerencsére még így, az utolsó pillanatban is találtunk nekik szállást.Kisházi Sándor elárulta, több sztárral akár személyesen is lehet majd találkozni a következő három napban. A Snap! frontembere például már ma a városban lesz, és mivel Szeged gasztronómiájába tervezi bevetni magát, minden bizonnyal számos étteremben feltűnik majd.A több mint két méter magas, 190 kilós, hatalmas rasztahajjal rendelkező énekest nyilvánvalóan nem lesz nehéz észrevenni. Néhány fellépő pedig az előző években is „inkognitóban" vegyült el koncertje után a bulizó tömegben – érdemes tehát nyitott szemmel járni a Partfürdő területén.A fesztiválra előzetesen minden eddiginél több jegy kelt el, a helyszínen azonban még van lehetőség vásárlásra. A nagyszínpadon éjfélig szól majd a zene, a két kishelyszínen – a classic house stage-en és a Tisza Gyöngye Házibuli Gardenben – azonban hajnali 4-ig megy majd a buli. A szervezők azt ígérik, a hangszintet folyamatosan mérik majd, hogy megfeleljenek az előírásoknak.