Ütősen indult a Mentők Napja Szegeden: mentőhelikopter szállt le a Széchenyi téren - galéria

Ütősen indult vasárnap a Mentők Napja alkalmából szervezett nyílt nap a Széchenyi téren: IV. Béla lovas szobra mellett egy mentőhelikopter szállt le. Sokan voltak kíváncsiak a nem mindennapi látványosságra, meg is tapsolták a sikeres manőver végén a pilótát. – Szűk a hely, de tudtuk, hova jövünk és biztosítva is volt a terület. Sajnos előfordul, hogy csak ekkora leszálló áll a rendelkezésre – mondta el Szirom Sándor.Az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete és a Szegedi Mentőállomás közös rendezvényén ezt követően is érdekes programokkal várták a kilátogatókat. A téren több mentőautót is felsorakoztattak régitől az újig, de volt katonai mentőjármű és mentőmotor is. Aki pedig nem csak nézelődni akart, maga is beállhatott életmentőnek.– Gyere drága életem. Melyiket szeretnéd újraéleszteni? – mutatott körbe a felnőtt és csecsemő babákon egy mentős egy odaérkező kisgyereknek. Folyamatosan gyakoroltak kicsik és nagyok az ambubábukon, mindössze néhány perc tanulással bárki elsajátíthatta, hogyan lehet megmenteni valakinek az életét.A programok között szerepelt még kék lámpás felvonulás és több baleseti szimuláció is. Így fordulhatott elő, hogy hármas karambol történt a sétálóutcán, ahova ezt követően mentőautók, sőt egy mentőmotor is behajtott. Ez utóbbiból egyébként a dél-alföldi régióban nem szolgál egy sem, pedig mint megtudhattuk, egy mozgó intenzív osztálynak felel meg, autópályán pedig általában ez a leggyorsabb egység, ami a helyszínre tud érni. Ezen és a többi bemutatón is valós időben mutatták be, hogyan dolgoznak a mentők, és ezúttal senki nem bánta, hogy a szerencsétlenség helyszínén jelentős tömeg gyűlt össze, hogy nézelődjenek és fotózzanak.