Vad motorosok a járdán: rendőri felvezetést kapott a roller és a pónicikli

- Azért szeretné kukás lenni, hogy fel tudjak állni hátulra - mondta a hatéves Dominik. Bár ezt most még nem tudta megtenni, így is büszkén feszített a kukásautó vezetőüléséven testvére mellett. Mellettü egy négyéves forma kisfiú éppen a tűzoltóautóra kapaszkodott fel, némi segítséggel. Anyukája meg is jegyezte: neki már attól is izomláza lenne, ha étszer be kellene szállnia egy ilyen autóba. A rendőrmotoroknak is nagy sikerü volt, aki pedig akarta, maga kapcsolhatta be rajtuk a villogókat. Itt találkoztunk Vécsi Bélával is. Ő sem nem gyerek, se nem apuka, mégis kiválóan szórakozott a rendezvényen.