Vadasparki sármentesítés: csináld magad - parkolni a lakóparkban is kell

Sárban már nem merül el az autó. Törmelékburkolat a parkolóban. Fotó: Frank Yvette

– Beletörődtünk, hogy építési területként magunkra vagyunk utalva, ezért igyekszünk mindent megtenni, hogy rendezettebb körülmények között élhessünk

Mindenki hozzátesz

Ha van előremutató civil kezdeményezés, akkor a 2016-ban alakult egyesület az – létrejöttét az évek óta húzódó patthelyzet „kényszerítette ki". Többször is eredményesen pályáztak, egy drogérialánctól a lakópark is nyert 500 ezer forintot a Facebookon gyűjtött szavazatokkal. Ligetesítették a kiserdő és a szélső házak között lévő területet, és tanösvényt alakítottak ki a mellettük lévő kiserdőben. Játszóterük felújításához is egy hipermarket pályázatán nyertek, de egy benzinkútlánc kezdeményezésében is részt vettek. Az egyesületi tagok és az itt lakók önkéntes munkával – a szemétszedéstől a pályázatírásig – és tagdíjakkal, adományokkal segítenek. A közös eredmény, hogy talán ez a legszebb lakópark Szegeden…

Több mint száz négyzetméter is lehet a meglehetősen rosszul mutató – kétségkívül praktikus és olcsó – burkolat. Tény ugyanakkor, hogy ott sok fű nem nőtt az eltelt 14 év alatt, mert hamar kijárták, letaposták ezt a területet.Lehet, hogy a többi lakó ezt a téglatörmeléket meg is szavazta, de érthető az is, ha valaki az ablaka előtt inkább gyepet szeretne látni. Kérdés persze, hogy azt ki gondozná? Városi, önkormányzati területen ugyanakkor kemény büntetést is jelenthetne ez a megoldás, mint zöldterület-rongálás.– Nem kell feltétlenül leburkolni, mert úgy zöld felületet veszít a városrész, de a beton gyeprács azért jobb megoldás lenne – fogalmazott egy, az ügyben nem érintett szakember.– Legalább 100 parkoló hiányzik a lakóparkból, és három olyan területet tudunk, ahol be is volt tervezve, de végül is nem alakította ki az építtető. Ha lenne 10 millió forintunk, gyönyörűen meg tudnánk építeni ezeket beton gyeprácsból – mondja Maul Ibolya, a Vadaspark Lakópark Egyesület elnöke. Megtudjuk, a Zöldövezeti Lakópark Kft. hosszú évek óta „nem kezeli" azokat a területeket, amelyek nincsenek eladva, és még a tulajdonában vannak – az igazi megoldás persze az lenne, ha visszavenné saját kezelésbe a lakóparki közös területeket az önkormányzat.– A közeljövőben ennek az átvételnek meg kell történnie, erre voltak is kísérletek, de nem tisztázott a jogi helyzet – mondja az elnök, hozzátéve, az egyesület kérésére tett gesztusokat az önkormányzat, a játszótér és Laktanya utca esetenkénti fűnyírásával. A képviselői alapból kapott pénz segítségével sikerült gyönyörűen rendbe hozatni a játszótéri sportpályát, amiért hálásak az itt lakók Kardos Irénnek.– mondja Maul Ibolya. Szerinte a köves lerakást benövi majd a fű, ahogy egy korábbi, hasonló módon burkolt területen ez már látható is.2016-ban egyszer már úgy tűnt, sikerül az átadás. – Közterületnek, illetve közútnak onnantól számítanak a Vadaspark lakópark terei, utcái, járdái, miután az önkormányzat és a beruházó megállapodik a vagyontárgyak átadásáról, és azt a közgyűlés vagyongazdálkodási bizottsága is elfogadja – mondta akkor a Délmagyar-országnak Kósa János, a polgármesteri hivatal osztályvezetője. Azóta valahol elakadt a folyamat. Információink szerint a Zöldövezeti Lakópark Kft. máig nem adta vissza rendbe téve és engedélyeztetve az utakat, járdákat, tereket.– Szeptemberben találkozom Botka László polgármesterrel, és bízom benne, hogy elmozdul a holtpontról a lakópark ügye – mondja Maul Ibolya. - Több dologban is várjuk az önkormányzat segítségét, támogatását, de a legfontosabb lenne a hiányzó parkolók megépítése.