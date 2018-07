Vadászház - kimaradt építési anyagokból

Fotó: Molnár Róbert

– Sokat gondolkoztunk, mit kezdjünk azzal a kopár területtel a tó mellett, ahol több mint 10 éve nem marad meg a fű, hiába vetjük. Ezzel az épülettel tökéletesen ki lehetett takarni, így ez a probléma is megoldódott amellett, hogy egy újabb hangulatelemmel gazdagodott a település – mesélte Molnár Róbert polgármester.A falu fodrásznőjének, Vozár Ferencné Erikának van egy kis barométere az üzletében, az adta az ötletet és a mintát. A 3 és fél méter magas, 2-szer 1 méteres házikót természetesen kicsit svábosabbá alakították, hogy illeszkedjen Kübekháza megjelenéséhez, két közfoglalkoztatott, Balogh István és Balog Pál pedig egy hét alatt el is készítették a tervek alapján.A házikóba be lehet menni, a két, ajtóban álló figura feje helyére pedig a saját fejet kidugni. A tornyában lévő óra a pontos időt mutatja, előterében pedig azok a szarvasok láthatók, melyeket két éve készítettek karácsonyra ugyanezek az ügyes kezű urak – szintén kimaradt fából. Akkor a szegedi csodaszarvas puritán változataként díszítették a falut, mostantól pedig az erdészlak hangulatát erősítik a Főtéren.