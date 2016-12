Vádat emeletek a késes rabló ellen

A férfi – ahogy írtuk – november 19-én egy szegedi boltban késsel a kezében az eladótól a bevételt követelte. A boltba érkező egyik vevő kilökdöste az üzletből a vádlottat, aki a pulton hagyott 60 forintot magával vitte. A rabló tíz perccel később egy másik boltba ment be, ott is késsel fenyegetőzött, de az egyik vevő itt is kitolta az üzletből. A vádlott öt perc múlva egy harmadik boltba tért be, ahol ugyanezzel a módszerrel három csomag bontatlan dohányt zsákmányolt.