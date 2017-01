Vádat emeltek a Cairo Cafénál késelő nigériai férfi ellen

A vádirat szerint a férfi 2016. április 5-én a kora esti órákban egy az egyetemisták által is látogatott szórakozóhelyek egyikén összeveszett honfitársával azon , ki fizeti a fogyasztásukat. Ennek során a vádlott a társát megütötte, valamint elvette tőle a készpénzét is azzal az indokkal, hogy az fedezi az italfogyasztás rá eső részét.Ezt követően a vádlott egy másik szórakozóhelyre távozott, ahol Bajnokok Ligája meccset nézett egy nagyobb társasággal, majd ismételten szóváltásba keveredett egy másik, ugyancsak nigériai honfitársával. A szóváltás oka az volt, hogy a vádlott magához vette a társa által a szórakozóhelyen elhagyott irattárcát a benne levő okmányokkal, készpénzzel és egyéb okiratokkal együtt, s amikor ezt szóvá tették felé, akkor a vádlott ezt letagadta és el akarta hagyni a vendéglőt. Ezt követően alakult ki közte és a tárca tulajdonosa között vita, majd lökdösődés, amely a nyílt utcán is folytatódott. Este 11 óra körüli időben a vádlott látszólag a helyszínt elhagyta, amit észlelve társa is visszaindult a szórakozóhelyre. Ezt kihasználva a vádlott elővett egy összecsukható zsebkést, visszaszaladt és a honfitársát hátba szúrta. A szúrás a jobb lapockatájékon érte a férfit, aki ennek következtében életveszélyes sérülést szenvedett, őt súlyos, életveszélyes állapotban kórházba szállították és orvosi ellátásban részesítették.A vádlottat az értesített és a helyszínre kiérkező rendőrök a későbbiekben - mivel onnan elmenekült - előállították és őrizetbe vették A főügyészség a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettével, önbíráskodás bűntettével, valamint lopás vétségével vádolja. A vádemeléskor előzetes letartóztatásban lévő vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog határozni.