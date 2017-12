Vádat emeltek egy diákjait zaklató oktatóval szemben

A vádirat szerint a vádlott egyetemi oktatóként ismerte meg a tanulmányait folytató sértettet és közöttük 2016. szeptemberében baráti kapcsolat alakult ki. Ennek során 2017. januárjában a vádlott külföldre utazott, ahová a sértettet is elhívta. Vádlott az út során több alkalommal is közeledni próbált a sértett felé, aki azonban ezt visszautasította és közölte, hogy tiszteli őt és barátjaként szereti, de közelebbi kapcsolatot nem kíván vele létesíteni. Ez után kölcsönös üzenetváltások kezdődtek a vádlott és a sértett között, melynek során a vádlott közölte a sértettel, hogy lőfegyvert fog szerezni, öngyilkosságra lesz amiatt, hogy a barátságon túl nem alakult ki szorosabb viszony közöttük. Vádlott több alkalommal több üzenetben leírta a sértettnek, hogy milyen fontos számára és hogy mivel ez nem teljesedhet be, véget vet életének. Miután a sértett ezen üzenetekre többször nem válaszolt, a vádlott üzenetei egyre számonkérőbbek lettek, illetőleg szeretett volna a sértettel közös programokat, találkozásokat, testi érintkezést. A sértett erre kitérő válaszokat adott, illetőleg közölte, hogy barátnője van és őt szeretné ölelni, valamint azt is, hogy a barátságnál többet nem érez a vádlott iránt.



Vádlott a 2017. január 27. és február 10. napja közötti időszakban a sértett többszöri kitérő válasza ellenére, - mely szerint barátjaként tekint a vádlottra, de nem akar vele több időt tölteni, mivel barátnője van - a tanulóval ismételt üzenetváltásokat kezdeményezett és a kölcsönös üzenetváltások során szerelmet vallott neki. Vádlott ezzel a magatartásával sértettet akarata ellenére a magánéletében, az életvitelében fokozottabb részvétellel és a sértett figyelmének kisajátítása végett rendszeresen háborgatta, ennek érdekében többször utalt öngyilkossági szándékra, valamint több alkalommal számon kérte a sértettet hogy nem beszélgethet vele a vádlott elképzelése szerinti időben, illetőleg nem volt hajlandó megígérni, hogy több időt töltenek együtt. Sértett a vádlott öngyilkossági fenyegetései hatására, továbbá attól félve, hogy a vádlott később még az oktatója lehet, a vádlott közeledését elhárította ugyan, de az általa kezdeményezett beszélgetésekben részt vett. Sértett zaklatás vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő a vádlott felelősségre vonására.



Továbbá vádlott 2017. február 27. napján az általa használt személygépkocsival Szegeden, az ingatlanjához közeli parkolóban úgy parkolt le, hogy a parkolásának jogszerűségét az édesanyja nevére szóló mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal igazolta úgy, hogy az a műszerfal tetején jól látható helyen volt elhelyezve. A vádlott édesanyja nem tartózkodott a helyszínen, a vádlott ekkor nem szállította őt.



A járási ügyészség a vádlottat zaklatás vétségével és közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság dönt.