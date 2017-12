Vádat emeltek egy diákját zaklató volt oktatóval szemben

Megtetszett egy férfi szegedi egyetemi oktatónak az egyik tanítványa, akivel még 2016 szeptemberében össze is barátkoztak. Néhány hónappal később, idén, év elején együtt utaztak külföldre. Az ügyészség vádirata szerint az oktató ekkor kezdett közeledni a tanítványához. A diák azonban visszautasította. Elmondta neki, hogy tiszteli és barátjaként szereti, de közelebbi kapcsolatot nem szeretne vele.



Ezek után még üzengettek egymásnak, és a tanár azt írta, hogy szerez egy fegyvert, és öngyilkos lesz, ha nem alakul ki komolyabb kapcsolat közöttük. Miután a diák nem válaszolt az üzenetekre, a tanár egyre számonkérőbben írogatott neki. Az oktató szeretett volna közös programokat, találkozásokat, testi érintkezést is, de ezekre a diák kitérő válaszokat adott, és elmondta, hogy barátnője van. Az üzenetek még ezek után is érkeztek, az oktató az egyikben szerelmet is vallott.



A Csongrád Megyei Főügyészség közleményében azt írták, hogy a diák csak azért vett részt a beszélgetésekben, mert félt, hogy még taníthatja majd az öngyilkossággal fenyegetőző oktató, akit egyébként közokirat-hamisítással is vádolnak. Ezt azért, mert az édesanyja nevére szóló mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal parkolt Szegeden, a lakásához közel.



A vádlott ma már nem tanít a Szegedi Tudományegyetemen.