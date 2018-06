Vágnak, de ültetnek is a szentesi erdőben

20. század első harmadában a hősi halált halt katonák tiszteletére 1200 fát ültettek. Ennyi valószínűleg nem lesz, mert nagyon sűrűn állnak a növények, ez nem tesz jót a fejlődésüknek. Pár éven belül valószínűleg a kiserdő képe is megváltozik majd: cserélni kell ugyanis a kocsányos tölgyet. Hiába törekszik arra közel egy évtizede az önkormányzat, hogy maradjon a tölgy, a klíma, a talaj annyira megváltozott, hogy belátták: más fajtákkal kell megpróbálkozni – erről egy helyi hírportálnak beszélt Baloghné Berezvai Csilla főkertész.



A másik ok, amiért fákat kell kivágni – a projektről lapunk többször beszámolt –, a kerékpárút építése is hamarosan elkezdődik a Kiss Zsigmond utcában. Az út melletti vadnarancsfákat már eltávolították. Arról, hogy az autókra és a biciklisekre potyogó súlyos terméseket figyelembe véve ezeket egyáltalán okos dolog volt-e odaültetni, arról mindig parázs viták voltak a városban.



Szép lesz, ha megújul a kiserdő Szentesen, ígéri az önkormányzat. Fotó: Králik Emese