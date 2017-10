Vagy ajtajuk lesz, vagy ételük: 9 gyerekről gondoskodik az üllési nő

– Már van ajtónk. Megcsináltuk! – fogadott bennünket mosolyogva Üllés melletti tanyájukon Turcsik Dánielné. Az asszony azért fordult szerkesztőségünkhöz, mert segítséget kért.Mint fogalmazott, bárhová megy, elutasítják, önerejéből pedig úgy érzi, nem telik többre. Tíz gyermeket szült, akik közül még csak ketten repültek ki.A nyolc mellé közben megszületett az első unoka, férje pedig börtönbe került. Kilenc éhes szájat etet tehát napról napra, ami nagy fejtörést okoz neki. Amikor kidőlt a bejárati ajtó a hideg idő közeledtével, úgy érezte, összecsaptak a feje felett a hullámok.– Leszereltük az egyik szobaajtót, azt tettük be a bejárati nyílásba – mutatta a hevenyészett megoldást az asszony.

Fotós kollégánk gyorsan felmérte, se ez, se a hőszigeletlen ablak nem védi majd meg őket a téli hidegtől: a kővel borított konyhában és előtérben valószínűleg pont olyan idő lesz, mint odakint, hiába fűtenek majd. Márpedig a háromszobás tanyaépületben minden talpalatnyi helyet élettérként használnak egy ekkora családban.– A legkisebb 4, a legnagyobb 21 éves. Unokám, Ákos most tölti az 1 évet, a többiek úgy kezelik, mintha ő is a testvérük lenne – mutatta be a fiatalokat a családanya. – A nagyok figyelnek a kicsikre, reggelenként pedig iskolába, óvodába viszik őket. Így én is tudok dolgozni. Konyhai kisegítő vagyok egy hete, mindennap én megyek el leghamarabb itthonról. De szükségünk van minden forintra, mert a gyes és a családi pótlék annyi, hogy fejenként havi 20 ezer forint se jut belőle.Az asszony elmesélte, nyáron is sokszor egymásra voltak utalva a gyerekei, mert akkor a mezőgazdaságban vállalt munkát. – Kilencnapnyi munkából vettem az új gáztűzhelyet. Reggeltől estig dolgoztam, hogy lecserélhessük a régit, amiben már minden leégett.Pedig itthon is volt tennivaló, mert igyekeztünk sok mindent megtermelni magunknak. Vetettünk krumplit, volt zöldbab, paprika, most pedig érik a szőlőnk.A gyerekeknek így ebben a családban nem csak a tanulás a dolguk. Takarítanak, az elmúlt hónapokban dolgoztak a konyhakertben, amikor arra volt szükség, kipakolták a fészerből a fémhulladékot, hogy abból is pénzt csináljanak

Aki a leghamarabb hazaér, még a jószágokat is megeteti. Szárnyasokat és disznót is tartanak ugyanis, hogy ne kelljen húsra költeni.– Volt olyan is, hogy meleg étellel vártak haza – büszkélkedett Turcsik Dánielné.Az édesanya úgy fogalmazott, bármennyit is segítenek rajta a gyermekei, sajnos nem tud mindent megadni nekik, amire szükségük lenne.– Arra mindig van gondom, hogy tanévkezdéskor új ruhákat szerezzek be nekik. Nem engedem őket se koszosan, se rongyosan járni. De rengeteg pénzt visz el például a pelenka, amit nemcsak Ákosnak, de a legkisebb fiamnak, Zalánnak is venni kell, ő ugyanis autista.A házat is toldozzuk-foldozzuk lehetőségeinkhez mérten, pedig már a falai is repednek. Műanyag nyílászárókról viszont maximum csak álmodozhatunk – akármennyit is dolgozok, azt valószínűleg soha nem fogok tudni vásárolni, hogy télen ne az utcát fűtsük majd a drága fával.