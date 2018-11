Vagy fogyni akarunk, vagy izmosodni - A testépítés nemcsak sport, hanem életmód is

Hajó Ferenc tudja, hogy vendégei mekkora erőkifejtésre képesek. Fotó: Kuklis István

– Mindenki másért kezd el testépítéssel foglalkozni, sokféle indíttatással találkoztam már. Két nagy csoportra oszlanak a konditerembe járók: vannak, akik fogyni, és vannak, akik izmosodni akarnak – mondta Hajó Ferenc, a Fit World Fitness személyi edzője. – 17 éves koromban pár kilós súlyzóval, különösebb háttértudás nélkül kezdtem el otthon edzeni. Amikor láttam a változást, rögtön a sport rabjává váltam: jártam edzőterembe, megszerettem a vasak világát. Később pedig eldöntöttem, hogy személyi edző leszek.– Nem lehet mindenkinek ugyanazt az edzéstípust előírni, figyelembe kell venni a sportoló testalkatát. Ahogy arra is tekintettel kell lenni, hogy hízékony-e – ha igen, akkor a táplálkozására is, és arra, miből mennyit ehet. Aki komolyan veszi ezt az életmódot, az két dologra koncentrál: a tartalmas edzésre és a megfelelő táplálkozásra. Nem doppingoltam soha, egyedül táplálékkiegészítőket szedek. Minden vendégemnek azt mondom, hogy amíg nincs rendben a napi étkezés, addig ne szedjen semmit, mert fölösleges. Ám ha szedi, akkor oda kell figyelni, hogy ne lépje túl az előírt mennyiséget. Sajnos a normális táplálkozás nem olcsó, és sokszor anyagi okok miatt nem egyszerű a kondizók számára összeállítani a szervezetüknek szükséges étrendet. Elterjedt tévhit, hogy a fehérjeporok vesekövet okoznak. Ez akkor fordul elő, ha nem iszunk elég folyadékot – magyarázta a szegedi személyi edző.– A kedvencem a népszerű, de téves teóriák közül az úgynevezett szálkásító edzésterv. A közhiedelem szerint ha nagy ismétlésszámmal és kis súlyokkal dolgozunk, attól a testzsírszázalékunk csökken. Pedig ha a rendes súlyos edzésről erre a módszerre váltunk, kizárólag annyit érünk el, hogy az izom leépül, mert kisebb erőkifejtésre használjuk, mint korábban. Aki nem szeretne mesterséges tápanyagot szedni, az ugyanúgy eredményes lehet a sportban, csak neki az étkezésre kiemelten kell figyelnie. Nem kell ráfeszülni a kajára, ha csak hobbisportként űzzük a testépítést, és nem versenyre készülünk éppen. A vendégeimnek szoktam mondani, hogy az étkezésbe belefér heti két csalónap. Persze ez nem azt jelenti, hogy egész nap lehet enni nyakra-főre, de egy-egy csoki vagy hamburger belefér. Ha célt akarunk elérni a testünkkel, és minél többet kihozni a fizikumunkból, akkor rá kell szánni az időt és az energiát. Gyakori probléma, hogy sokan két hónap alatt várnak csodát. Mivel a jelentős változásokhoz több idő kell, elvesztik a motivációjukat – fejtette ki Hajó Ferenc.– A tömegnövelés könnyebb és olcsóbb, mert a cukrot kell kerülni, azonkívül nincs kifejezetten tiltólistás étel. A diéta költségesebb, mert ott kevés szénhidrátot szabad bevinni, és sok fehérjét. Ehhez a sporthoz kitartás és stabil akaraterő kell, amit az élet más területén is hasznosíthatunk. Én az egyéni edzést javaslom, zenehallgatással – ami 15 százalékot is javíthat a teljesítményünkön –, mint azt, hogy társaságban menjen konditerembe az ember. Mert úgy az edzésből beszélgetés lesz. Ez jellemző egyébként, nem véletlenül mondják, hogy a konditerem a jövő kocsmája. Személyi edzőként én látom és tudom, mire képesek a vendégeim: sokszor nagyobb erőkifejtésre, mint amit magukról feltételeznének.