Vajdasági családokat ösztönző projekt indult: a tartós munkanélküliség ellen küzdenek

A közösség fontosságát és a munka világába történő újbóli beilleszkedést segíti a KatHáz Közhasznú Nkft. és a szerbiai Poverello Alapítvány közös projektje. A két éven át tartó programsorozatot ismertető szegedi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a társadalmi vállalkozás és közösségi kertművelés – küzdelem a tartós munkanélküliség ellen alcímű, az Európai Unió által támogatott projektet csaknem 190 ezer eurós költségvetésből valósítják meg a felek.



Gergely Barnabás, a KatHáz Közhasznú Nkft. gazdasági igazgatója lapunknak elmondta, a Poverello a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését magára vállaló Lurkóházakat működtet a Vajdaságban. Az Óbecse és Topolya között fekvő Dreán is működik egy ilyen intézmény, ahonnan a nevelők jelezték, hogy a gyerekek és a szüleik egyaránt motiválatlanok. Mindez visszavezethető a munkanélküliségre, ezt a problémát próbálják orvosolni a határon átnyúló uniós projekt révén. A KatHáz elsősorban képzéseket szervez a dreaiaknak.



Az elméleti képzést gyakorlati követi: fóliasátrakat építenek, paradicsomot, paprikát, káposztát és spenótot termesztenek. Mórahalmi, domaszéki és zákányszéki termelőket is felkeresnek, hogy szakmai tapasztalataikat a Dreán élők elsajátíthassák. A felek abban bíznak, hogy a kétéves projekt lezárulta után önálló gazdálkodásra is képesek lesznek a jelentkezők.