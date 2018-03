Vajdasági cserkészek is jöttek az emléknapra

Lenyilazom az ellenséget, aztán pedig iszom egy teát – mondta tudósítónknak egy tíz év körüli kisfiú, aki szüleivel látogatott ki a szegedi Dóm térre, ahol idén is megtartották az Árvízi Emléknapot szombaton.Azt prdig már Blazsev Zsófi , az Árvízi Emléknap kommunikációs munkatársa mondta, hogy az idei emléknapra nagyjából háromszáz cserkész érkezett, közülük százan a Vajdaságból jöttek. De jöttek Kecskemétről és Budapestről is cserkészek. Ők sok program közül választhatnak. Lehetett például gyöngyöt fűzni, vagy akár gyertyát önteni, de volt egy szerepjátékos csoport, és egy igazi kovács is.Az egyik legizgalmasabb program a főzőverseny volt. Furcsa volt látni a hóval borított téren a bográcsokban rotyogó ételeket.Az egyik csongrádi cserkészcsoport csongrádi kubikustarhonyát készített. Németh Dóra, a csoport egyik tagja azt mondta, hogy a kubikostarhonya egy praktikus étel, főleg, ha cipóban tálalják, mert akkor mosogatni sem kell utána. Azt is megtudtuk, hogy a kukikostarhonyát azért ilyen egyszerű elkészíteni, mert az egykor Csongrádon élő kubikosok folyamatosan vándoroltak, és nem nagyon volt idejük bonyolult ételeket főzni. Kolbász, krumpli, tarhonya és zöldségek. Ezekkel megoldható az egyszerű, és finom étkezés – tette hozzá Németh Dóra.Egy másik csapat egyébként finomfőzeléket készített a bográcsban, amin azért sokan csodálkoztak, de végül kiderült, hogy tényleg finom lett.Dóráéktól elköszönve stábunk még bement a Dómba is, ahol egy barokk zenét játszó együttes táncoltatta meg az arra járó kicsiket és nagyokat.Az idei emléknapot tábortűzzel, az idősebb cserkészek pedig teaházzal zárták.Az 1879-es nagy árvíz Szegedet szinte a földdel tette egyenlővé. A városatyák azon gondolkodtak, érdemes-e egyáltalán újra felépíteni a teljesen elpusztult várost. A polgárok, az ország és egész Európa összefogásának köszönhetően azonban mégis újjáépülhetett Szeged. Az Árvízi Emléknap az újjászületés napja is.