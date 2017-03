Vajon csak álom a főállású szülőség? Egy szegedi tudós dolgozik rajta!

„A főállású szülő és házastársa sok gyereket nemz és nevel, és ezért az értékes, de nehéz tevékenységért cserébe a társadalomtól egész életen át juttatást kap." Így definiálja Tóth János, az SZTE Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszékének egyetemi docense azt az állást, amelynek létrehozását hazánk demográfiai gondjának megoldására javasolja. A szegedi filozófus tanulmánya tavaly decemberben jelent meg a Valóság című társadalomtudományi folyóiratban, a múlt héten pedig egy fővárosi szakmai rendezvényen is beszélt róla. Eltűnőben az ezeréves nemzet

– Hazánk lakossága évente 40 ezerrel csökken. Ez azt jelenti, hogy ha nem teszünk ellene, egyszerűen kihalunk, eltűnik egy ezeréves nemzet. Az emberek többsége nincs is tisztában azzal, hogy demográfiai válságban vagyunk, engem viszont ez nagyon zavar. Ezért dolgoztam ki egy megoldási javaslatot – beszélt motivációjáról Tóth János. Öt gyerekért havi 150 ezres fizetés

A szegedi filozófus elmélete, hogy ha egy bölcsődei vagy óvodai dolgozónak fizetünk azért, hogy gyerekekkel foglalkozzon, ugyanezt kell tennünk azok esetében is, akik sok saját gyermeket nevelnek. – A jelenlegi rendszer nem engedi, hogy 3-nál több gyermeket vállaljon az, aki dolgozik is, hiszen munka mellett képtelenség egy nagy családot ellátni. Ezért azt gondolom, az államnak kellene szerződést kötnie azokkal, akik mégis vállalkoznak erre, hogy egy életen át kapjanak járandóságot ezért a munkáért – fogalmazott Tóth János, aki mindezt azonban szigorú feltételekhez kötné. Az egyes gyerekek születése között nem lehetne több mint két és fél év, a gyerekeket a magyar standardoknak megfelelően kell nevelni, és mindannyiuknak legalább szakmát vagy középfokú végzettséget kell szerezniük. Mindezért a főállású szülő átlagosan nettó 150 ezer forintot kapna – az évek előrehaladtával egyre többet, majd a gyerekek kirepülése után jóval kevesebbet. Munkát emellett nem vállalhatna. A számítás egy 2007-es kutatáson alapul, amely szerint egy gyerek 30 ezer forintba kerül. A filozófus szerint ugyan ez tízéves adat, több gyerek azonban fajlagosan kevesebb költséget jelent. Az utódok nagykorúvá válása után kieső bevételt pedig az ő adójuk egy részéből pótolnák – így motiválva a szülőket, hogy jó adófizetőket neveljenek. Hasonlóan a Ratkó-korszakhoz

A tanulmányban Tóth János legalább 8 gyerek vállalásához kötötte a főállású szülőséget, ez azonban akkora felháborodást váltott ki, hogy mostanra 5-re mérsékelte ezt a számot.



– Ha évente 5000 főállású szülőt venne fel az állam, az azt jelentené, hogy évi 5000 gyermek születne. Ez nem okozna hirtelen ugrást a népességben, ezáltal problémát az oktatási intézményekben, ugyanakkor 10 év alatt megállítható lenne a népességfogyás – érvelt. Hozzátette: ezzel a módszerrel a Ratkó-korszakban látott népességnövekedést lehetne elérni, de nem úgy, hogy nem akart gyerekek születnek meg.



– Örülnék, ha egy ilyen intézkedés a nevemhez kötődne – fogalmazott Tóth János, aki másfél éve csak ezzel a problémával foglalkozik. A múlt héten a fővárosban is előadta javaslatát a családtudományi platformon, ahonnan valószínűleg eljut javaslata a kormányhoz is. – Küzdök azért, hogy megvalósulhasson az elképzelésem – mondta a filozófus. – A kritikáknak pedig állok elébe.