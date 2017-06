Vakáció: nyári szabadságra mentek a diákok, a tanárok még hetekig dolgoznak

Péntek lesz az első tanítási nap



Az idei tanév csütörtökön ért véget, a következő pedig pénteken kezdődik majd, szeptember elseje ugyanis a hét utolsó napjára esik. A 180 napnyi tanítási időszakban az első félév január 26-án zárul. És bár nyilván most még senki nem a jövő tanévi szüneteket várja, hanem a mostaninak örül, azért nem árt tudni: az őszi szünet október 30-ától november 3-áig, a téli szünet december 27-étől január 2-áig, a tavaszi szünet pedig március 29-étől április 3-áig tart majd.

Miénk a világ! Az Arany János Általános Iskolában is felszabadultan töltötték a diákok az utolsó tanítási napot. Fotó: Török János

– Mikor lehet hazamenni? – kérdezte egy felsős srác tegnap délelőtt osztálytársait, miközben éppen egy fagyizó felé tartottak. Bár az utolsó napokban már szinte csak játszani, beszélgetni, filmet nézni jártak be a diákok az iskolába, ahogy keddi riportunkben is írtuk, a hivatalos vakációt, vagyis amikor már nem kell reggelente bejárniuk a suliba, mindannyian nagyon várták. Ez pedig tegnap délután el is érkezett: az utolsó csengővel országosan több mint 1 millió 200 ezer általános és középiskolás diák ment szabadságra két és fél hónapra.– Az iskola környékére csak akkor jövök majd, amikor focizunk a mellette lévő pályán – mondta a hetedikes Roli tegnap a szegedi Arany János Általános Iskolában. Hozzátette: szerinte nem hosszú a nyári szünet, általában csak augusztusban fordul elő egyszer-kétszer, hogy unatkozni szokott. Osztálytársa, Timi is hasonlóan vélekedett, annak ellenére, hogy mint mondta, sokat lesz egyedül nyáron. Szerinte azonban ez még mindig jobb, mint amikor alsósként ilyenkor még hetekig be kellett járnia napközibe, sőt még táborozni is az iskolába küldték.

A nagymágocsi általános iskola tanulói vakáció feliratot formáltak az intézmény udvarán.

Fotó: Kovács Erika

– Nem vakációzok – mondta a másodikos Emma, nem kis meglepetést okozva ezzel a kijelentésével. Aztán kiderült, szerinte a vakáció azt jelenti, hogy valaki otthon van, esetleg nyaral. Ő viszont, mint mondta, táborokban tölti majd a következő két és fél hónap nagy részét.Egy biztos: a diákok szeptemberig szabadságon vannak, két hétig viszont még bejárhatnak az intézményekbe, ahol vigyáznak rájuk. A pedagógusoknak viszont most kezdődik a munka java: ballagás, majd bizonyítványok megírása és a beszámolók elkészítése. Az ő dolguk az épületekben és termeikben, szertáraikban a rendrakás is, és elő is kell készülniük a következő tanévre. Ahogy egyikük a folyosón megjegyezte: mindig bosszankodnak, amikor megjegyzéseket kapnak, hogy két és fél hónapig nekik nem kell dolgozniuk.

– A záróértekezlet nálunk június 29-én lesz, addig mindenkinek ugyanúgy van munkája, ahogy eddig – mondta el Kissné Gera Ágnes, az Arany János Általános Iskola igazgatója. – Júliusban táborokat tartunk, ahol szintén dolgoznak kollégák, vagy azért, mert az évközi szabadságukat így kompenzálják, vagy egyszerűen azért, mert megszállottak, és kötelezettség nélkül is vállalják ezt a feladatot. Hiszen tudjuk, hogy nagy segítség a szülőknek, ha néhány heti felügyeletet át tudunk vállalni tőlük.A pedagógusok augusztus 21-én ismét munkába állnak, a diákoknak azonban akkor még lesz hátra két hetük a szabadságból.