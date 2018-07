Vakbarát lesz minden megújuló megálló

Európai uniós forrásból 417 millió forintot költ a város 36 tömegközlekedési megálló felújítására. Ahogy megírtuk, a projekt keretében akadálymentesítenek is, a vakoknak és gyengénlátóknak úgynevezett taktilis sávok jelzik, merre közlekedjenek.Szegeden bordó színű speciális járólapokat helyeznek a megállókhoz, a bordázott felületű vezetősáv a haladási iránnyal párhuzamos, míg az attól eltérő, félgömb alakú felületű a változásra hívja fel a figyelmet, megállók esetében például arra, hogy hol nyílik ki a jármű első ajtaja. A városban azt is megfigyelhetjük, hogy a taktilis sávokat a peronok külső, úttest vagy éppen a villamossínek felőli oldalára helyezik el.Olvasónk jelezte, hogy az Etelka soron az egyik megállónál nem a megszokott oldalra helyezték a sávot, első ránézésre úgy tűnhet, mintha a kivitelező pont fordítva rakta volna le a speciális burkolati elemeket.– Most pont úgy készülnek ezek a sávok, ahogyan kell – reagált a felvetésre Ballai Anna Mária, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének elnöke. Lapunknak elmondta, ők kérték, hogy a gyalogjárdákon középre helyezzék a taktilis sávot, hiszen a látók is rendszerint ott közlekednek, nem az úttest vagy éppen egy épület fala mellett közvetlenül.– Sok helyen gondot okoz nekünk, hogy az úttest mellett ki kell tapogatnunk bottal vagy a talpunkkal, merre is haladhatunk tovább biztonságosan, ezért kértük, hogy középen legyen a sáv, illetve a pöttyözött felületű elem ott, ahol el kell fordulnunk a jármű első ajtajáig – magyarázta az egyesületi elnök.A vakok és gyengénlátók ugyanis többnyire a tömegközlekedési járművek első ajtaján szállnak fel, illetve le, így ha ezt jelzik számukra, könnyebben tájékozódnak.