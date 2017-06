Válaszadóink fele nem tervez nyaralást

Dancsó Anna és 15 éves Bálint unokája önellátásra készült fel. Hajókirándulást és városnézést is terveztek. Fotó: Karnok Csaba

– Tizenkét éve nem jutottam el nyaralni, most egy hétre Sartira megyünk, Görögországba – mondta a szegedi Rév Zsolt, aki párjával, Klárival és gyerekeivel, Viktorral és Rékával várta az utazási iroda buszát a nyári szünet első napján. A család megpróbálkozott tavaly pár napra a Balatonnal, de az augusztusi főszezonban fáztak, mert 20 fokos hűvöst fogtak ki.

Olvasóink írták

Idén biztosra mennek, az internet szerint 20 fokos a tenger, 30 a levegő. Mivel az árakat közel hasonlóknak találták, külföldi apartmanra fizettek be. Fürdést és fakultatív programokat terveztek.Egy hetet Görögországban, Nea Plagián, egy hetet pedig az egyetem balatonboglári üdülőjében tölt az unokájával a szintén szegedi Dancsó Anna. Igyekszik minden évben összespórolni annyit, hogy a három közül két unokával utazhasson, de idén nem tudták összeegyeztetni a programokat. A Tömörkény-gimnázium elsős diákja négyéves kora óta jár nyaralni a nagymamájával; mindig más görög szigetet fedeznek fel.Honfitársaink kicsivel több mint fele (54 százaléka) tervez utazást idén nyáron. Közülük a legtöbben (32 százalék) belföldi úti célban gondolkodnak, 10 százalékuk külföldre készül, és 12 százalék bel- és külföldi utazást is beiktat a nyári szabadságába.Ez derül ki a GfK legfrissebb, az idei nyaralási terveket vizsgáló országos reprezentatív felméréséből, amiben ezer embert kérdeztek meg. A nyaralás tervezését az anyagi lehetőségeken túl az életkor is befolyásolja. A kutatás eredménye szerint 50 év fölött többségében már nyaralnak a válaszadók.A 40–49 évesek szívesebben pihennek idehaza; a 20–29 évesek jellemzően külföldre utaznak. Közülük kerülnek ki azok, akik belföldi és külföldi nyaralást is terveznek. Róluk azt mutatta a felmérés, hogy többségében a fővárosban élnek, felsőfokú végzettségűek, vállalkozók vagy szellemi munkát végző alkalmazottak, és a háztartásuk havi összjövedelme több mint 380 ezer forint.Az országos számokhoz képest a delmagyar.hu olvasóinak valamivel több mint fele nem engedheti meg magának, hogy elutazzon egy hétre nyaralni. Azok közül viszont, akiknek futja rá, az országosnál sokkal többen választanak bel- és külföldi úti célt is.„Saját wellness már a nyerő, vagy egy izlandi út autóbérléssel, az maga a csoda."„Külföldön sokszor sokkal olcsóbban lehet kijönni, mint itthon!"„Pénzügyileg és gazdaságügyileg is kifosztott ez az Orbán-kormány meg a Fidesz."„Botka viszont megengedheti magának."„Minek ilyen felmérés, hiszen borítékolható a végeredmény!"„Örülni fogok, ha a sándorfalvi strandra kijutok a családommal, nem hogy nyaralásról legyen szó."„Egy éven keresztül spóroltam az egyhetes külföldi nyaralásra, a megemelt minimálbérből ennyi ideig tartott, mire összegyűlt. Belföldre már csak pár napokra megyünk."„Úgy hallottam, dübörög a gazdaság, de csak a szomszéd ment a 40 éves traktorával az ablakom előtt."