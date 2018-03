Választás 2018: ma 16 óráig kell leadni az ajánlásokat

Pontosan két héttel ezelőtt, február 19-én kezdhették a jelöltek az ajánlások gyűjtését, a helyi választási bizottságtól (HVB) átvett lepecsételt íveket ma 16 óráig kell leadni. Ahhoz, hogy valakiből országgyűlésiképviselő-jelölt lehessen, 500 érvényes ajánlást kell összeszednie.



A Szegedet is magában foglaló Csongrád megyei 1-es és 2-es körzetben összesen 83-an indulnának a választók kegyeiért, legalábbis ennyien vettek fel a választási irodában ajánlóíveket, de nyilvántartásba sokkal kevesebbet vettek eddig.



Jelenleg az 1-es körzet tűnik a legaktívabbnak, legalábbis ott találjuk a legtöbb HVB által nyilvántartásba vett jelöltet, szám szerint hatot.



Leghamarabb a Fidesz–KDNP színeiben induló Bartók Csaba adta le a szükséges ajánlásszámot, rajta kívül az MSZP–Párbeszéd Szabó Sándort, a Jobbik Tóth Pétert, az LMP Bodrog Zoltánt, a Momentum Mihálik Edvin Mátét, míg a Magyarországi Cigánypárt Kozák Dávidot indítja.



Bejelentette még indulását a Családok Pártja színeiben Kovács Zsófia, míg további négy fő nyilvántartásba vételét elutasították, igaz, esetükben még nem jogerős a döntés.



A 2-es körzetben most még csak két nyilvántartásba vett jelölt van: a kormánypártok által támogatott B. Nagy László, míg a szocialisták Joób Mártont mérettetik meg. Bejelentette továbbá indulását a jobbikos Fackelmann István, a Net pártos Páll Vivien Zsanett, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot képviselő Pose Rozalinda és az LMP-s Tessényi Judit. Ebben a körzetben is négy további jelölt nyilvántartásba vételét utasították el eddig.



A 3-as választókörzetben a Fidesz–KDNP-s Farkas Sándoron, a jobbikos Szabó Zoltán Ferencen és a Demokratikus Koalíció által támogatott Eörsi Mátyáson kívül egy jelöltet vettek eddig nyilvántartásba, méghozzá az egyik új formáció, a Közös Nevező 2018 jelöltjét, Bartók Gyula Szilvesztert.



Bejelentette még indulását a Nemzetegyesítő Mozgalomtól Bene Gábor, az LMP-s D'Elia Viktor, a Haza Pártja jelöltje Kasler Sándor, valamint a Hajrá, Magyarország! színeiben Tusz Andrea.



A 4-esben nincs nagy tolongás, jelen állás szerint három főnek a neve szerepel majd a szavazólapon: a jelenlegi képviselő, Lázár Jánosé, az LMP-s Pongrácz Gergelyé és az MSZP–Párbeszéd által támogatott Rója Istváné.