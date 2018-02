Valentin-napi papás-mamás

Legyünk őszinték: a házassági évforduló, a Valentin-nap és a „megismerkedésünk napja" mindig kényes pont a (házas)párok életében: vagy azon izgulunk, hogy jól sikerüljön, vagy azon, hogy legyünk már túl rajta.

A kamaszoknál még érthető is a Valentin-napi lelkesedés, de pillantsunk be inkább Átlagékhoz, akik jó pár évnyi házasságot, gyereknevelést tudhatnak maguk mögött és a sajátjuk mellett egymás nyűgjeit is elviselik.

Ahogy Apu látja

„Na már megint február van. Ja, mi a Valentin- napot nem tartjuk, szerencsére. Valentin. Ez Bálint-nap és kész. De azért rákérdezek, nehogy baj legyen. Koncentráljunk a házassági évfordulóra. Virág az kell. De milyen? Csókolom, valami egyszerű virágot kérek, ami nekem is tetszik. Csomagolás nem lesz, látszódjon a virág. Csak egy szálat, zöldet nem kérek hozzá, köszönöm.

Elviszem a nejemet vacsorázni. Évek óta ez a program, most is megfelel, mindig örül neki. Ja, hogy hétköznapra esik, nem baj, jönnek a gyerekek is, annyit kibírnak nyugton, míg eszünk. A mamát idén nem hívjuk, az biztos, ez a mi ünnepünk. Múltkor kicsit beszóltam neki. Az se baj, ha megsértődik, csak kibírja nélkülünk legalább ilyenkor. Vagy munka után beugrunk egy kávézóba, jó ötlet!

Esetleg veszek neki egy szexi fehérneműt, olyat, amit múltkor láttam egy jó csajon a tévében. Majd az eladó segít választani. A tavalyival mellélőttem. Hú, lesz egy szuper esténk. Jók ezek az évfordulók! Csokit nem kap, múltkor úgy tűnt, mintha nőtt volna a feneke. Is. Nem baj, én így is szeretem. A lényeg, hogy együtt vagyunk, egy család, meg minden. Soha rosszabb ne legyen. Szép az élet."

Ahogy Anyu látja

„Kíváncsi vagyok, eszébe jut-e idén a Valentin-nap. Pirikéék bezzeg minden évben megünneplik. Igaz, nem vagyunk már kamaszok, de a gesztus, meg a kedvesség mégiscsak jólesne. Persze én mindig azt mondom, nem kell semmi, Apukám, az a lényeg, hogy jól megvagyunk, nézd meg, a szomszédék is válnak, állandóan üvöltöznek egymással, kit érdekel a Valentin-nap?

Tavaly a házassági évfordulóra azért hozhatott volna kicsit nagyobb virágot is. Persze úgyis elszárad, de mégis… A vacsora igazán rendes dolog, más férjnek eszébe sem jut elvinni bárhová is a feleségét. Igaz, Piri mesélte, ők elutaznak ilyenkor kikapcsolódni, még a gyereket sem viszik. Na igen, könnyű nekik! Állandóan ott tobzódik az anyósa, vigyáz a kicsire. Fogadni mernék, megint pacalozni megyünk. Ez a kedvence. Nekem is megfelel, nem túl flancos étel, de a gyerekek is szeretik. Majd elvisszük a maradékot, másnapi ebéd megoldva.

Mi lenne, ha egy szexi fehérneművel lepném meg? Mármint magamat, ő meg örülne neki. A tavalyi már akkor kicsi volt rám, amikor megkaptam, de most én veszem meg! Szerencsére tartom a formám, remélem, értékeli. Más feleségek ebben korban már… hajajj!

Nem is izgat a vacsora. Az kettesben lenne az igazi, anyámat nem akarom megsérteni azzal, hogy nem hívjuk meg. Tavaly is duzzogott, mert a kedves veje megkérdezte, nincs jobb dolga, hogy velünk vacsorázik, Mama? Oda is lett a romantika. Egy finom, minőségi csoki is megteszi. Azt esténként majd elcsipegetem. Mondom is a gyerekeknek, rendes apjuk van.

Ha mégis előre megkérdezné, akarok-e idén Valentin-napot, most mondani fogom, akarok hát, Apukám, jó lesz egy süti vagy kávé, de enni is mehetünk. És mutatok neki egy listát, milyen helyre mennék szívesen."

