Válogathatnak a töltők között a villanyautósok: egyszerre akár 40 kocsi is ˝tankolhat˝ szegeden az év végére

1-2 héten belül használhatjuk az újszegedi, Torontál téri e-töltőpontot. Fotó: Frank Yvette

Munkába járás nulla forintért



Szegeden év végére sem lesz annyi villanyautó, ahányat a tervek szerint egyszerre tölteni lehet a városban, és az átutazók miatt sem valószínű, hogy ki kell majd tenni a „megtelt" táblát. De a tölthető, úgynevezett plug-in hibridek is igénybe vehetik az ingyentankolást, és vételezhetnek viszonylag rövid idő alatt 40-50 kilométerre elég energiát. Ez utóbbi használtan már inkább megfizethető, és simán képes teljesíteni például a Szeged–Maroslele retúr utat is. Gyakorlatilag nulla forint üzemanyagköltséggel járhat vele egy Deákban tanító pedagógus vagy egy halászcsárdában dolgozó és a vízitelepnél töltő szakács.

Az év végéig át szeretnék adni Szegeden azokat az új villanyautó-töltőket, amelyeket a Fekete sas utcában, a Stefánián és a Rákóczi téren telepít az önkormányzat. 11 oszlopról, azaz összesen 22 „konnektorról" tankolhatnak majd egy időben és ingyenesen az elektromos és hibrid autósok – írtuk a napokban megjelent cikkünkben A városban jelenleg három üzemel: az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központjának oldalában az Ady téren, a Szegedi Közlekedési Társaság Csáky utcai trolitelepén 24 órás portaszolgálat mellett, és a legújabb, az áramszolgáltató Kossuth Lajos sugárúti székháza előtt üzembe helyezett.A működő villanyautó-töltők száma napokon belül 133 százalékkal növekedhet. Egy országos program részeként a Népkert soron, a Torontál téren, a Moszkvai körúton és a József Attila sugárúti Deák Ferenc Gimnázium előtt már feszültség alá is helyezték a töltőállomásokat. – Üzembe helyezésük, azaz a használatba adásuk várhatóan 1-2 héten belül megtörténik – tudtuk meg Pénzes Lászlótól, az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. társadalmasítási vezetőjétől. Arról, hogy pontosan mikor lehet majd ezeken a helyeken autókat tölteni, honlapjukon, a www.e-mobi.hu portálon, valamint Facebook-oldalukon lehet tájékozódni – ünnepélyes átadásokat ők nem szoktak tartani.Az e-mobis töltők 2 csatlakozósak, azaz minden állomás kétszer 22 kW leadására képes, amelyeken egyszerre két autó is „tankolhat". Fontos tudni, hogy ezek nem villámtöltők, hanem váltakozó áramú AC-állomások. – Amíg az otthoni töltés több mint 10 órát is jelenthet, addig a mi oszlopainkon egy elektromos autó általában 1-2 órát tölt útközben, vagy több órát parkolás közben – mondja Pénzes László.Vásárhelyen június óta már működik 4 oszlopuk. Megtudtuk, ezeknél leginkább a reggeli, illetve délutáni-esti töltés a jellemző. Kérdésre válaszolva elmondták, Csongrádra, Szentesre és Makóra egyelőre nem terveznek töltőt telepíteni. Az útnak induló villanyautósoknak viszont fontos információ, hogy Kecskeméten már három töltőállomást is telepítettek, de Gyulán, Kiskőrösön és Kiskunhalason is van 1-1 oszlopuk.