Valóra váltották gyerekkori álmukat, vb-döntőt táncoltak: a kisteleki pár napi több órát készült a versenyre

Szalai Dénes és Balla Petra napi több órát gyakorolnak iskola után - a táncra tették fel az életüket.

Fotó: Kuklis István

A valaha volt legjobb eredményt érte el egy kisteleki táncospár ifjúsági standard kategóriában: Szalai Dénes és Balla Petra (jobbra) döntőbe került a múlt hétvégi világbajnokságon. Fotó: Frank Yvette

- Szerintem mindenkinek ez az álma, amikor elkezd táncolni: hogy egyszer bejusson a világbajnokság döntőjébe - fogalmazott Balla Petra . Ő 4 évesen lépett először táncparkettre, partnere, Szalai Dénes 6 évesen kezdte el ezt a sportot. Most, 18 évesen elmondhatják, hogy beteljesítették álmukat, amellyel ráadásul a valaha volt legeredményesebb magyar ifjúsági standard táncosok lettek. Múlt hét szombaton a Kistelek Openen 38 ország táncosai közül a legjobb 6 közé kerültek, vagyis az utolsó körben táncolhattak.- Ismertük az ellenfeleket, tudtuk, hogy négy pár nagyon erős - mesélt az előzményekről Szalai Dénes. - Az észtekkel és az azerbajdzsániakkal voltunk versenyben, hármunk közül ugyanis csak ketten juthattak be a döntőbe. Utóbb kiderült: egész nap pár tized különbség volt a három pár között. Végül az azerbajdzsániak szorultak ki a legjobb hatból.A versenyen öt táncot - angol- és bécsi keringőt, tangót, slowfoxot és quickstepet - kellett bemutatni. Összesen 5 körben mutatkoztak be a pontozóbíróknak, vagyis a világbajnokság napján 25-ször táncoltak. - A zenék nagyjából fél perccel hosszabbak voltak, mint más versenyeken, ami talán első hallásra nem tűnik soknak, de nagyon fárasztó volt - mesélte Petra. - A hazai pálya viszont rengeteget jelentett: hatalmas erőt adott nekünk az az ováció, amivel minden alkalommal fogadtak bennünket. Körről körre jobban is ment a tánc, a középdöntő kifejezetten erősre sikerült. A döntőben így már igazi örömtáncot tudtunk bemutatni, ami elsősorban a közönségnek szólt.A kisteleki Pro-Art Táncstúdió növendékei immár nyolc éve alkotnak táncospárt, kilencszeres magyar bajnokok. Két éve tűzték ki maguk elé, hogy az ifjúsági világbajnokságon döntősök lesznek, ezért a célért pedig azóta mindennap, napi több órát készültek. - Iskola után egyből a táncterembe megyünk Kistelekre vagy Szegedre, estig pedig ott is maradunk. Egyéni tanrenden vagyunk, de csak akkor hiányzunk az órákról, ha külföldi edzőtáborban vagyunk. Szerencsére mindkettőnk iskolája segít bennünket - meséltek mindennapjaikról. Dénes ebben a tanévben érettségizik, Petrának van még egy éve a középiskolában. A két fiatal egyébként nem ugyanott tanul, összes többi idejüket azonban együtt töltik. Szüleik ugyanis együtt élnek, így bár vér szerinti kapcsolat nincs köztük, gyakorlatilag féltestvérek.- Jól kijövünk egymással, kiegészítjük a másikat - meséltek kapcsolatunkról. - Dénes a csendesebb, átgondoltabb, én hirtelen cselekszek. De mindig megbeszéljük az álláspontunkat, és ha nehezen is, de be tudom látni, ha nincs igazam - nevetett Petra.A két fiatal táncos decemberig vehet részt ifjúsági versenyeken. Mostantól azonban már inkább az idősebb korosztályokra koncentrálnak: októberben U21-es világbajnokságon táncolnak majd, utána pedig már a felnőtt mezőnyben bizonyítanak. - A mostani magyar bajnokot már sikerült legyőznünk, így bízunk benne, hogy hazai versenyeken jól szerepelünk majd és pár éven belül megszerezzük ezt a címet. Utána az lesz a cél, hogy nemzetközi felnőtt versenyeken is megismerjenek bennünket és a legjobbak között tartsanak számon.