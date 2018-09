Változás a közlekedési központ élén: Dávid Ilona vezeti tovább a DAKK-ot

Fekete Antal 2015 óta irányította a DAKK-ot, amely attól az évtől fogta össze a korábbi Bács Volán, Körös Volán, Kunság Voltán és Tisza Volán vállalatokat. Így Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye, valamint Baranya megye egy részének buszközlekedéséért felel.

Dávid Ilona váltotta Fekete Antal vezérigazgatót a Volánbusz Zrt. élén augusztusban. Mivel a Dél-Alföldi Közlekedési Központot (DAKK Zrt.) is Fekete Antal irányította, Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter megbízása alapján ezt a posztot is Dávid Ilona vette át szeptembertől.Dávid Ilona, az új vezérigazgató közgazdász pályáját a SPAR magyarországi vállalatánál kezdte, könyvelőként. Volt a Dunaferr Dunai Vasmű pénzügyi és számviteli igazgatója, a Lukoil magyarországi vállalatának gazdasági vezetője, majd 2010-től két évig a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Ezután lett a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, és tavaly óta tagja a Mol Nyrt. felügyelő- és auditbizottságának is. A MÁV-csoportnál töltött ideje alatt ötödére esett vissza az állami cég adósságállománya, a cég nyereségessé vált.(archív képünk illusztráció - a szerk.)