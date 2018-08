Változnak a forgalmi terelések a tanév nyitánya miatt - Nem ússzuk meg dugók nélkül az iskolakezdést

Az iskolakezdésre elkészül az útburkolat-javítás, de addig még a Székely sorig ér a Belvárosi hídra igyekvő kocsisor vége. Fotó: Török János

Neuralgikus pont marad a Tisza Lajos körút

Valószínűleg itt lesz a legnagyobb káosz hétfőn reggel tanévkezdéskor: a Jókai utcából csak balra kikanyarodó járműveknek el kell engedniük a Dugonics tér felől egy sávon érkezőket. Fotó: Török János

Egy-egy sávon megnyitják a nagykörutat

Sűrítik a tömegközlekedést

A szeptember 3-i iskolakezdéshez igazítva változik a forgalomkorlátozás a Dugonics tér és a Boldogasszony sugárút között: valamivel könnyebben lehet majd közlekedni. A Zrínyi és a Jókai utcából kitiltják a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket, azért, hogy a személyautók könnyebben haladhassanak, ezenfelül a Zrínyi utca a Somogyi felől nem lesz zsákutca. A Jókai utcából a Tisza Lajos körútra balra lehet majd kanyarodni a Hősök kapuja felé.A Tisza Lajos körúton tovább lehet majd haladni az Árvízi emlékmű felé, és jobbra is el lehet kanyarodni a Boldogasszony sugárútra.A változtatások augusztus 29-én, szerda reggel léptek érvénybe, ezért szétnéztünk, melyek lesznek a legkritikusabb helyek, ahol dugókra és a sofőrök vérmérsékletétől függően mérgelődésre vagy anyázásra kell számítani.Azt tapasztaltuk, hogy a Jókai utcából hiába engedik balra kanyarodni az autókat, a rendkívül rövid útszakaszon néhány autónál több nem fér el, ezeket is stoptábla állítja meg, hogy a jobbról érkező 8-as és 10-es trolikat, valamint az egyébként forgalom elől elzárt Tisza Lajos körúton, a Dugonics téri körforgalom felől érkező autókat is el kell engedniük. Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolához igyekvő szülők nagy része pedig minden bizonnyal ezt az útvonalat fogja választani.A délutáni csúcsban hazafelé várhatóan még ennél is sokkal rosszabb lesz a helyzet. A Petőfi Sándor sugárúton a Vitéz utcától szinte az Anna-kútig beáll a forgalom, így az egyirányúsított Vitéz utcából nem tudnak kihajtani a buszok és a trolik, az egyel följebb lévő Földváryba pedig nem tudnak behajtani a buszok a kocsisor miatt. A Somogyi utcánál pedig a Belvárosi hídra igyekvők lassítják a haladást.– A belváros iskolakezdésre tehermentesül a cégünk által végzett felújítások alól – hangsúlyozta lapunknak Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetője. Még a héten visszaadják a forgalomnak a Széchenyi teret és a Nagy Jenőt utcát a Belvárosi híd mellett.A Magyar Közút Nkft. is végez munkálatokat, a nagykörútról várhatóan csak szeptember második felében vonulnak le a munkagépek. A Kossuth Lajos sugárút és a Hajnóczy utca közötti szakaszon a kivitelezés jelenleg is folyamatban van.– A kivitelező tájékoztatása alapján – ha előre nem kalkulálható körülmény nem jön közbe – irányonként 1-1 forgalmi sávon szeptember 3-án megindulhat a forgalom, de balra fordulási lehetőség csak az Attila utcai csomópontban lesz – tájékoztatott a Magyar Közút Nkft.Nem csupán az útfelbontások, hanem a tömegközlekedési megállók rekonstrukciója is lassítja a gépjárműforgalmat a terelések miatt. A Magyar Közút már július közepére végzett is az általuk vállalt 4 megálló bazaltbeton burkolattal való ellátásával, ám a megállóhelyek vonalában a járdafelújításokat az önkormányzat végzi, s még több helyszínen dolgoznak. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat európai uniós forrásból 36 megállót korszerűsít, a műszaki átadásokat szeptember második felére ütemezték. – A megállóhelyek végleges forgalomba helyezésére csak a műszaki átadás lezárását követő forgalomba helyezési eljárás után történhet meg, legkésőbb október 24-éig – tudatta a Szeged Pólus Nkft. szerkesztőségünkkel. Addig az időpontig a már elkészült megállókat ideiglenes megállóhelyként üzemeltetik, ám több mint egy tucat helyen még jelenleg is zajlik a kivitelezésAki autó helyett a tömegközlekedést választja szeptember 3-án, szintén késésekre számíthat. Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezetője lapunknak elmondta, minden hadra fogható járművük kint lesz az utakon, és visszaáll a csúcsidei normál menetrend is, azaz a villamosokat 4–6, a trolikat és buszokat 6–8 percenként közlekedtetik. – A dugók méretétől függően azt gondolom, hogy a menetidők legalább 10 perccel hosszabbak lesznek, ezért érdemes a szokásosnál hamarabb elindulni – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 2610 forintért váltható úgynevezett „óvodai, bölcsődei, általános iskolai bérlet", amellyel reggel és délután meg lehet állni a nevelési és oktatási intézmények közelében.A rendőrség is készül a tanévkezdésre. A Csongrád MRFK kommunikációs osztálya azt közölte, amennyiben a közlekedésbiztonsági helyzet indokolja, rendőri forgalomirányításra is számíthatnak a közlekedők.