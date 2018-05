Vám- és jövedéki szabályokról - utazóknak - ezeket jó ha tudja, mielőtt utazik!

Június végén, július elején jelentősen megnő az utasforgalom a röszkei határátkelőhelyeknél a nyaralni induló családok mellett a Szerbia, Bulgária és Románia felé tartó, nyugat-európai országokban dolgozó vendégmunkások érkezése miatt, ezért a folyamatos határforgalom érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei ilyenkor több sávon végzik a vámvizsgálatokat – közölte Leopold Róbert , a NAV sajtó- és kommunikációs főosztályának vám- és jövedéki szóvivője Röszkén.Az Unión belül csak bizonyos termékek, eszközök szállítása kötött mennyiségi korlátokhoz és engedélyhez, szigorúbb szabályok az Európai Unión kívüli országból érkezőkre érvényesek. A 15 évnél fiatalabb utasokat egy 150 euró összegű, az idősebb utasokat egy 300 eurós, légi úton pedig egy 430 eurós vámmentes keret illet meg. A 17. életévüket betöltők közúton 4 liter szőlőbort, 16 liter sört, egy liter tömény alkoholt, likőrökből pedig két litert hozhatnak be vám- és adómentesen. Dohányáruból a légi úton érkezőknél 200 szál cigaretta, 100 szivarka, 50 szivar és 250 gramm dohány lehet. A közúton, vízi úton vagy vasúton érkezők 40 szál cigarettával, 20 szivarkával, 10 szivarral és legfeljebb 50 gramm dohánnyal érkezhetnek a határhoz.A szóvivő elmondta azt is: a járművek üzemanyagtartályán kívül 10 liter üzemanyag szállítható vámmentesen. A háziállatok az Európai Unión belül csak állatútlevéllel utaztathatók, amelyet a lakóhely szerint illetékes állatorvos állít ki. Az Unión kívülről nyers hús, hentesáru, hústartalmú élelmiszerek, tej- és tejtartalmú termékek behozatala az állatbetegségek terjesztésének kockázata miatt alapvetően tiltott. Természetesen a szabály egy szendvicsre és egy pohárnyi joghurtra nem vonatkozik – tette hozzá a szóvivő, aki beszélt arról is, hogy a fegyverbehozatal európai uniós lőfegyvertartási vagy nemzeti tartási engedély bemutatásához kötött, és ezenfelül az utazás célját egy meghívólevéllel is igazolni kell. Az 50 évnél régebbi műkincsekről, valamint az 50 ezer forint értéket meghaladó műtárgyakról megjegyezte, hogy azok kivitelét értékbecslői vagy műkereskedelmi számlával szükséges igazolni. Az EU területére be-, illetve az onnan kilépőknek azt is érdemes tudniuk, hogy a 10 ezer eurót meghaladó készpénzt írásban kell bejelenteniük. Az utasforgalomra vonatkozó szabályokról a NAV honlapján, valamint nyomtatott tájékoztató kiadványokból lehet értesülni.