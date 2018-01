Van, ahol csak kerítés, másutt ügyességi pálya is jutott az ebeknek - kutyafuttató épül a Szilléri sugárúton is

Döme eddig is ide járt bandázni – ezután be lesz kerítve a Szilléri sugárúti kutyás találkozóhely. Fotó: Kuklis István

– Fölösleges pénzkidobás, semmi szükség rá – jelentette ki a Szilléri sugárúti tízemeletes sor egyik garázsában bütykölő Domonkos Péter, akit arról kérdeztünk, mit szól a házuk előtt készülő kutyafuttatóhoz. Egy ismerőse viszont azt mondta, inkább legyen egy futtató, mint hogy összevissza szaladgáljanak az ebek, és mindent összepiszkítsanak a környéken.– Mi egyébként is ide járunk. Jó lesz, ha bekerítik, mert nem kóborolnak el a kutyák, és azt sem szeretnénk, ha megbüntetnének – mondta a környéken lakó Szvatek Dominik, aki éppen Dömével indult sétálni a területre, ahol tegnap még csak két fémkapu és fémcölöpök jelezték, mi is készül.

– A lakók több mint egy éve kezdeményezték, hogy azon a részen, ahol egyébként is találkoznak a kutyások, legyen bekerített kutyafuttató, elsősorban kistermetű ebeknek. A gazdik attól tartottak, hogy megbüntetik őket, ha szabadon engedik az állatokat – erősítette meg Szentgyörgyi Pál, a körzet önkormányzati képviselője is, aki saját alapjából több mint 1 millió forintot fordított a futtató kialakítására, amely jövő hét végére készül el.A Szilléri sugárút 45. mögötti kutyafuttató csak egy azok közül, amelyek létesítéséről még szeptember végén döntött a közgyűlés. Megírtuk (2017. december 27.:), kutyafuttató készül a Margaréta és Sárosi utca kereszteződésénél, bár az ott élők egy része tart tőle, hogy büdös lesz a kutyaürülék miatt. Augusztusban a Zápor-tó mellett nyílt egy másik, a januártól megszüntetett Gáz utcai tömbbelsőben lévő helyett pedig az ötemeletes panelsor előtt, a vándorcirkuszok korábbi helyén alakítanak ki egyet.A Zápor-tó melletti, ügyességi, azaz agilitypályával felszerelt futtatóra Kothencz János, a körzet önkormányzati képviselője 2,7 millió forintot költött képviselői alapjából, amit további 600 ezer forinttal egészített ki. A Sárosi utcaira – amelyben lesz 8 agilityeszköz, 4 pad és 3 hulladékgyűjtő – Solymos László 2,3 millió forintot használ fel képviselői alapjából. Ezt egy héten belül már használhatják a kutyások, az agilityeszközöket pedig január végére ígérik.A Gáz utcai futtatóval kapcsolatban Tóth Károly képviselő elmondta, az új helyszínt a napokban kitáblázzák, és szórólapokon is tájékoztatták a környékbelieket az átköltöztetésről. Hozzátette, az új területnek, illetve a kutyatartóknak adnak egy nagyjából egy hónapos „próbaidőt" – ezalatt kiderül, a jókora füves terület melyik része lesz a legalkalmasabb egy kutyafuttató lekerítésére.