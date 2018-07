Van, aki nyer, van, aki veszít a drága eurón: folyamatosan újabb és újabb történelmi mélyponton a forint árfolyama

Drágulást hoz a gyengülés



Az RTL Híradó riportja szerint Szlovákiából, Ausztriából és Szlovéniából egyre többen jönnek át bevásárolni a határokhoz közeli magyar településekre a történelmi mélyponton álló forint gyengülése miatt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az ilyen nagy árfolyamesés után mindig felélénkül a bevásárlóturizmus a határ menti településeken, most pedig néhány hét alatt 20 forinttal drágult az euró. A GKI Gazdaságkutató vezérigazgatója azt mondta a televíziónak, hogy egy idő után itthon is drágulni fognak azok az áruk, amelyekhez külföldi alapanyag kell.

Laura is eladni jött. A fiatalasszony Németországban dolgozik a BMW-nél, így az ő euróban kapott fizetése egyre többet ér Magyarországon. Fotó: Karnok Csaba

Szabó Mária euróban kapja a nyugdíját, így ő örül az egyre gyengülő forintnak. Fotó: Karnok Csaba

Kommunikációs stop forintügyben



Hétfő reggel újra 330 fölé emelkedett a forint-euró árfolyam, sőt 330,25-ig gyengülve újabb történelmi mélypontot ért el a magyar pénz az euróval szemben – írta a Portfolio.hu. A forint a múlt héten már második hete döntögette a negatív rekordokat. A folyamatot talán a Magyar Nemzeti Bank kamatemelése állíthatná meg, az MNB monetáris tanácsa viszont legutóbbi, június 19-i ülésén nem nyúlt a kamathoz, kijelentve, hogy a jegybanknak nincs árfolyamcélja, alapvetően az inflációra figyel. Hétfő délelőtti hír, hogy forintügyben kommunikációs stopot léptetett életbe az MNB, vagyis a jegybank nem a nyilvánosság előtt vitatja meg, hogy mit is gondol a kialakult gyenge forintárfolyamról.

– A jellemző az, hogy nagyon sokan eladják az eurójukat, amiért 329 forintot is lehet kapni. Ezen már keresni is lehet. Ennek ellenére a mi euróeladásunk nem csökkent, mert sokan félnek attól, hogy tovább erősödik, ezért most vásárolnak – kezdte Pinczési István, a több mint 20 éve, az első magánkézben lévő valutaváltók között piacra lépett CornerGroup cégvezetője.A szakember hozzátette, a piac mindig ilyen, van, aki elad, van, aki vesz, a kereskedőnek pedig jó a nagy forgalom.A témával már korábban is foglalkoztunk lapunkban, akkor a drága euró nyaralásra gyakorolt hatásáról azt írtuk, ha tartósan ilyen magas marad az euró árfolyama, hamarosan kénytelenek lesznek árat emelni az utazási irodák. A nyári utazást az egyre dráguló üzemanyag, a szezonálisan megemelt horvát autópályadíjak és a kuna árfolyama is költségesebbé teszi (2018. június 19.: Egekben az euró, drágulhat a nyaralás).A Corner szegedi pénzváltójában, a Kölcsey utcában hétfő délelőtt egymásnak adták a kilincset a kuncsaftok.– Rendkívül kellemes a forgalmunk, rengetegen vannak. A turisztikai szezonban amúgy is többen jönnek. Utazni mindenki szeret, az eurót pedig kénytelenek így is megvenni, de azt el kell ismerni, hogy senki nem számított ekkora elrugaszkodásra – fogalmazott Zsíros Anikó üzletvezető.A boltban egy iráni egyetemista, Parham azt mondta, különböző okok, köztük Donald Trump amerikai elnök által Irán ellen májusban bevezetett szankciók miatt országában is rendkívül megdrágult az euró, ezért ha most vált, hiába a gyenge forint, nem keres a tranzakción. Ezért most szülei amerikai dollárt küldtek neki, azzal jobban jár.Jól jár az a jó kedélyű nyugdíjas asszony, Szabó Mária is, aki euróban kapja a nyugdíját. Vele a Kárász utcán, az A Cappella cukrászda melletti pénzváltóban és utazási irodában találkoztunk. Azt mondta, most jött a szemközti bankból az eurójával, és már váltja is forintra. – Az a plusz 1000 forint nem sokat számít – mondta kedvesen mosolyogva, amikor arról kérdeztük, mennyivel kap így többet a nyugdíjáért.– Én nagyon örülök ennek az árfolyamnak, mert én eladom az eurómat – mondta a párjával Németországban, a BMW-nél dolgozó Laura az egyik Tisza Lajos körúti pénzváltó előtt, ahol az utcán állt a sor. A fiatal lány most csak 450 eurót váltott, az elég lesz nekik egy darabig.Napközben 11.40-kor a Magyar Nemzeti Bank euró deviza középárfolyama az előző napok erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, és 0,44 százalékos emelkedéssel, 330,04 forintos áron jegyezte a bank, ami többek között azt jelenti, hogy míg az eurótulajdonosok Szegeden örültek, hogy hétfőn többet kaptak a pénzükért, közben egy délben Görögországban ebédelő család jóval többet fizetett az étkezésért, mint tette volna azt két hónappal ezelőtt.