Van, akiknek az életét mentette meg, hogy a családja nyíltan beszélt a betegségről - A rákért nem kell sorba állni

Három műtét után is itt vagyok – mondta orvostanhallgató unokája mellett Garaczi Katalin. Fotó: Frank Yvette

– Még nagyon friss a dolog. Nem tudok beszélni róla – hárította el mosolyogva érdeklődésünket egy, a harmincas évei elején járó nő.A múlt héten megrendezett emlőrák-szimpózium lakossági fórumára érkezett, ken-dővel bekötött fejéről pedig egyértelmű volt: érintettként ült be az előadásokra, amelyeket az immunterápia és az alternatív terápiák témakörében szerveztek. A TIK előtere már fél órával a rendezvény előtt megtelt. A program előtt olyan érintettekkel beszélgettünk, akik már tudják: milyen fontos, hogy odafigyeljenek magukra, és idejében felismerjék a bajt.

Oláh Judit előadása az emlőrák szimpóziumon. Fotó: Frank Yvette

– Nálam 2001-ben diagnosztizálták a mellrákot – mesélt egy nyugdíjas asszony.– Saját magam vettem észre a daganatot. Szörnyű volt szembesülni azzal, hogy rákos vagyok, hiszen ezzel az emberek gondolataiban együtt jár a halál. Ráadásul semmit nem tudtam erről a betegségről, minden információt magamnak kellett különböző könyvekből összeszednem. Öt évig keményen diétáztam, de hogy ez segítette-e a hagyományos terápiát, a mai napig nem tudom – mesélte az asszony, aki azt mondja, bár rossz volt annak idején, hogy nem tudott semmit a betegségről, végül ő maga is úgy döntött, hogy nem beszél róla senkivel, még a családjával sem. Pedig van, akinek éppen ez segítene.– Az édesanyámnak és a testvéremnek is mellrákja volt. Biztos voltam benne, hogy rám is ez vár, úgyhogy azt is mondhatjuk, hogy megnyugodtam, amikor megtudtam: az én időm is eljött – mesélte Edit, aki 39 évesen kemoterápia nélkül megúszta a kezelést. Mivel számított rá, hogy beteg lesz, rendszeresen járt orvoshoz, így időben felismerték a bajt. Vagyis neki az életét mentette meg, hogy családja nyíltan beszélt erről a betegségről.– Az ember azt gondolná, ez vele nem történhet meg. Aztán egyszer kitapint valamit, aminek nem kellene ott lennie – így már Andrea beszélt érzéseiről, aki kiskorú gyermeket nevel. Betegségét tavasszal diagnosztizálták.– Az a 6-8 hetes bizonytalanság a legrosszabb, amíg az eredményre vársz. Aztán jöna remény: hátha tévedtek. Hiszen a mammográfia pár hónappal korábban a kötelező szűrésen nem mutatott semmit. De végül kiderül, hogy nincs tévedés, és kezdődnek a kezelések.

A 46 éves anyuka is úgy döntött, nem titkolózik családja előtt, már csak azért sem, mert fia is látta, hogy ilyen témájú könyveket olvasgat. – Leültem vele és megbeszéltünk mindent. Azt is, hogy anya most idegesebb a hormonbogyóktól. Szerencsére a férjem még időben észre vette a csomót, így még kemoterápiára sem volt szükség. De az biztos, hogy az életem teljesen átértékelődött.– A rákért nem kell sorban állni. Ma én, holnap a másik– fogalmazott a 73 éves Garaczi Katalin. Az idős asszony betegsége 40 éves korában kezdődött, mostanra három műtéten van túl. – És itt vagyok – mosolygott, átölelve unokáját, aki egyébként orvosnak tanul. – Mindenkinek azt mondom, ha százéves, ha negyven, menjen el mammográfiára. Fiatalként az ember azt gondolja, nem árt neki semmi, és nem törődik egészségével. Pedig ha baj van, az ebben az esetben nagyon nagy. Főleg, ha nem veszik észre időben. Csak azok vannak ma itt, ezen a rendezvényen, akik időben orvoshoz fordultak. A többiek nem élték túl a mellrákot.