Van remény a szúnyogfelhőben - A 30 éve gyártott riasztóból fogy a legtöbb

Taps, ventilátor



Olvasónk, Varga Iván balatoni tapasztalatát osztotta meg velünk, ami a szúnyogok távol tartását illeti. Közismert, hogy szeles időben nem repülnek ezek a vérszívók. Ha nincs szél, csinálni kell. Kerti vacsora alkalmával olvasónk két ventilátort használ: az egyik az asztal fölött fújja a levegőt, a másik ezzel ellentétes irányban, az asztal alatt: „Ez lakásban is kivitelezhető, nem szeretik, ha kavarog a lég. Van egy kézifegyver is: a taps."

Népszerű védekezési módszer a spray, de vannak, akik inkább jól felöltöznek, illóolajat kennek magukra, vagy B-vitamint szednek. Fotó: Karnok Csaba

– Tiszai srác vagyok. Elviselem ezt, vagy befújom magam. De akik ide járnak az üdülőterületre, látom, nagyon szenvednek – mondja a mártélyi holtág partján horgászó Bozó Mihály.Kapucnis felsőt viselt, rendesen fölöltözött, bár éppen hűvös is volt. Hétfőn dél körül egy-két szúnyoggal találkozott. Napnyugta után, vagy az árnyékban nyilván más a helyzet. A horgász azt mondja, amikor olyan helyre készül, ahol sok vérszívóra kell számítani, Szuku vagy Off spray van nála. Ezek általában egy-két órára védelmet nyújtanak. Bár a szúnyog leleményes, megtalálja azokat a pici felületeket, amelyeket nem ért a szer.Ez azért lehet fontos most, mert a szúnyogirtás hatékonyságára sok a panasz. Irtattak az önkormányzatok, a hét végén katasztrófavédelem is. Az újság pedig megírta, nagy ára van a szúnyogmentes életnek, mert más rovarok is elpusztulnak az idegméregtől. Aki a környezet védelmét fontosnak tartja – és sokat jár vízparton –, egyénileg védekezik.A Tudatos Vásárlók Egyesülete két éve huszonegyféle szúnyog- és kullancsriasztó szert tesztelt. Azt is megnézték, melyik mennyire környezetbarát hatóanyagot használ. Az élen az Alva Effitan Bio nevű szúnyog és kullancs elleni spray végzett. A horgász által említett Off a középmezőnyben, a legalább harminc éve, Szeghalmon gyártott Szuku pedig hátulról a negyedik lett. A vásárlók szempontja más.– Mi négy-öt félét tartunk, de a Szukuból fogy a legtöbb, és még a füstölőspirálból – hallottuk Czeroczki Zoltán horgászbolt-tulajdonostól. Leginkább a spray változat népszerű. A Szerbiából érkező vevők viszont inkább a kenőcsöt viszik.Nagyon sokféle módszer ismert, ez kiderül a Facebookon föltett kérdésből. Akad, aki a Piret mix nevű készítményt használja, magára és a kutyára is, sétáltatáskor. Más citromfű-illóolajat, ami drágább, viszont – ahogy a neten keresgélve kiderül róla – nyugtató hatású, jó meditációhoz, és „erősíti a szívcsakrát". – A Pikaridin nevű hatóanyagot használom, ha már muszáj. Más B-vitamint vesz be, mielőtt kimenne, mert talán attól is riasztó szagú az ember, de nem lehet általános érvényű tanácsot adni – mondja Makrai László, a szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetője. – Leginkább a jó ruha véd: a hosszú ujjú ing, a hosszú nadrág, amelyet belehúzunk a zokniba, a sapka és a szúnyoghálós kámzsa, ami a nyakat védi. A zárt ruházat a kullanccsal szemben is óv. Fontos rájuk fölkészülni: százmillió éve itt élnek, már a dinoszauruszokat is túlélték. Minket is túl fognak élni.A nonprofit kft. biológiai módszerrel is harcol a szúnyogszaporulat ellen. Föltérképezi a hullámtéri kubikgödröket, ahová a lárvák elleni szert elhelyezik. A kft.-nek dolgozik a Gajda Zita–Szepesszentgyörgyi Ádám biológus házaspár, náluk több időt kevés ember tölt a szúnyogok között. Ők viszont nem fújják magukat. – 17 éve nem használok semmilyen szert – mondta Szepesszentgyörgyi Ádám. – Azt vettem észre, hogy miután megcsípett valamennyi szúnyog, már nem látszanak, és nem is viszketnek a további csípések. A szervezetem hozzászokik azokhoz a fehérjékhez, amelyek ilyenkor belekerülnek. Egyébként rendesen felöltözünk. Kullancsok ellen se használunk semmilyen szert, viszont munka után mindig átnézzük egymást.