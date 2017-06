Vanda Indulattal sétál

Sokáig nem találkoztak, most újra együtt lehetnek. Fotó: Karnok Csaba

Amikor az ismerősei a ló szót hallják, azonnal őrá gondolnak. Csetteg az autónak, ha emelkedőre hajt föl vele. Ha pedig meg akar dicsérni valakit, megveregeti a nyakát. Ilyen az igazán megrögzött lovas ember, a lovam.hu című internetes oldal vicces összefoglalója szerint. Vannak más ismertetőjegyek is. Olykor messziről meglátszik, mennyire összetartozik ember és lova.

– Indulat a neve. Most hétéves. Ugyanakkor született, amikor a nagyobbik fiam – mondta Pócos Vanda a lováról, amellyel kollégánk örökítette meg Újszegeden. – Az anyja fríz és muraközi keverék, az apja nóniusz. Én foglalkoztam vele – lovagláshoz és kocsizáshoz szokott –, és igazi családtag. Volt két és fél év az életemben, amikor nem voltunk együtt, de ahogy meglátott, megismert. Nagyon fontos nekem is, hogy újból együtt vagyunk.Vandát eredeti foglalkozása is a hátasokhoz köti. Lovakat lovagol be, ahogy mondja, kíméletes módszerrel.