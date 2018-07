Vandálok gyújtogattak a szegedi Gergő ligetben

Az étkezőhelyet odaláncolták a fához – mutatta Farkas András. Fotó: Kuklis István

Még hétfő délben is izzottak, füstölögtek az újszegedi Gergő ligetben lévő nagyobb tűzhely köré állított, ülőhelyként használt fatuskók. Hiába esett reggel óta kitartóan az eső, a környéken a füst fojtogató szaga érződött.– Az összes ülőtuskót rádobálták a tűzre. Ha nem esik az eső, még lehet, hogy most is égne a tűz. Minden reggel jövök erre a kutyával sétálni, ez nekünk a reggeli torna – mondta Farkas András , a Rotary Tanösvény megálmodója.– Amikor fél hatkor ideértünk, még lángolt. Én húztam le a tuskókat, hogy oltsa az eső – mutatta a csúnyán megégett, és még mindig erősen füstölgő tuskókat a Szent-Györgyi Albert Rotary Club tagja, Farkas András.– Akár az egész erdőt is felgyújthatták volna ezek a vandálok. Tavaly nyáron a másik tűzrakó hely tuskóit égették el – mutatta. Erről lapunkban is beszámoltunk (2017. június 21.: Vandálok elégették a tűzrakó helyet a Gergő ligetben – Használhatatlanná vált).Hétfő reggel Facebook-bejegyzésben osztotta meg a világgal bánatát Farkas András. Mint fogalmazott, vandál állatok jártak megint a Gergő ligetben. – Hónapokon át gyűjtöttem a piknikező mellé a tűzrevalót, elég lett volna egész nyárra normális embereknek főzésre, sütögetésre, de barmok érkeztek, sajnos nem először, és egyetlen este feltüzelték mindet. Még az ülőkéket is tűzre rakták. Csak azon csodálkozom, hogy amikor a tanösvényre esik egy faág, négy-öt telefonhívást kapok, hogy el kellene távolítani onnan, de ha a vandálok feltüzelik a Gergő liget ülőkéit, széttépik a kishíd korlátját, rönkökkel dobálják tele a Maros-csatornát, az erdészek által összevágott fát köbméterszámra görgetik a Tiszába, akkor néma marad a telefonom, mert senki nem látott semmit – méltatlankodott.Újszeged ékkövének számít a Rotary Tanösvény, amely a Bertalan hídtól egészen a Tisza és a Maros torkolatáig tart. A sétához, kikapcsolódáshoz egyaránt kiváló helyszínt évről évre bővítik, ma már 7 kilométert járhatunk be az ártérben. Május végén írtuk meg, hogy a Szent-Györgyi Albert Rotary Club jóvoltából fedett ülő-étkező hellyel bővült a liget. – Ezeket szerencsére nem bántják, mert le vannak láncolva. Bár a másik pihenőhely tetejét már többször cseréltük, mert kilyukasztották – magyarázta Farkas.A tavalyi eset után Farkas feljelentést tett a rendőrségen, de mint mondta, a tettes ismeretlen maradt, ezért megszüntették az eljárást, így idén már nem fáradt ezzel. Két évvel ezelőtt tavasszal pedig életveszélyesen megfenyegette egy hajléktalan, aki korábban folyamatosan zaklatta a Gergő liget látogatóit (2016. április 19.: Életveszélyesen fenyegették a Rotary Club egyik tagját).– Nagyon rosszulesik, hogy évtizedek óta csinálom, dolgozok rajta, igyekszik az ember örömet szerezni, és akkor ez történik. Össze kellene fogni a vandalizmus ellen. Tudom, hogy egyszerű hülyegyerekekről van szó, de nekik is vannak szüleik, akiknek meg kellene nevelni őket – tette hozzá a szegedi rotarysta.