Vandálok romboltak a sándorfalvi játszótéren

„Nyilván jó buli volt éjjel: a rugós játék kitörve, a pad feltépve, a játéktároló ripityára szedve, a kukák kifordítva a fém tartószerkezetből. Még a beton virágtárolók is rongálás áldozatai lettek" – írta egy Facebook-csoportba bejegyzését egy sándorfalvi szülő a napokban. Amikor gyermekét elvitte a helyi, kiskörúti játszótérre, a pusztítás látványa fogadta. Az eset felháborította a helyieket – már csak azért is, mert ez a település legkedveltebb játszótere, a többség ide hozza gyermekét.A rongálás nyomait tegnap délelőttre eltüntették, a rugós játékot pedig elszállították, így annak már csak hűlt helye volt a téren. A beton virágtartó azonban még mindig törötten áll a bejárat előtt, ahol egyébként ottjártunkkor is találtunk egy eldobott, üres sörösüveget.– Felháborító, hogy ilyen előfordul! – fakadt ki Bertáné Czékus Zsanett, aki több másik anyukával tegnap délelőtt is oda vitte gyermekét. – A rugós játék még egy éve sem volt itt. Alig van a településen játszótér, és még azt is tönkreteszik!Török Éva, Sándorfalva aljegyzője elmondta, a vandálok nagyjából 40 ezer forintos kárt okoztak. – Megtettük a rendőrségi feljelentést. A térfigyelő kamerák a rendőrséghez vannak bekötve, így arról nincs információnk, rögzítették-e az elkövetőket. Mindenesetre a tönkretett játékot igyekszünk a lehető leghamarabb megjavítva visszahelyezni, hogy a kicsik ismét tudják használni – mondta el az aljegyző.Úgy tudjuk, egy helyi vállalkozó már föl is ajánlotta, hogy ingyen megjavítja a tönkretett játékokat, így a gyerekek hamarosan újra birtokba vehetik azokat.