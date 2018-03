Vár a Mars téri Piac húsvétkor is!

Kiváló minőségű magyar húsáruk, tojás és fonott kalácsok közül is válogathatunk a Mars téri piacon. Az árusok azonban figyelmeztetnek, nagy a kereslet, így a sonkavásárlást nem érdemes az utolsó pillanatra halasztani. A Mars téri Piacon pénteken és szombaton is várják a családokat, nagypénteken húsvéti programok színes választéka fogja várni a családokat.



Egész délelőtt ingyenes ugrálóvár várja a gyerekeket, a vagányabbak autós szimulátorozhatnak. Aradi Tanya és Élménybirtok kézműves sátorban festhettek húsvéti tojásokat, vagy várat építhetnek a hatalmas színes építőkockákkal.



9:00 órától Doktor Zoltán gyönyörű gyümölcs és zöldségszobrai a közönség szeme előtt készülnek el, amiket a helyszínen meg is lehet nyerni. A Ritmus Tánc - és Fitnesz Stúdió 10:00 órától, a Grimm Busz Buli pedig 11:00 órától csinál hatalmas hangulatot. Kihagyhatatlan a Mars téri piac nagypéntek délelőtt, közben a család is nyugodt körülmények között, kényelmesen beszerezheti az egészséges és friss alapanyagokat a húsvétre.