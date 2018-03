Várandós kismama is gitárt ragad a SzegedRockson - a baba már korán mozgott a zenére

Hárman lépnek fel a SzegedRockson. Szibilla Margó, a pocaklakó kislány és az édesapa, Kis Tibor.

Fotó: Frank Yvette

– A kislányunk apukája szintén zenész, és aránylag sokszor játszunk együtt. A baba pedig már egészen korán nagyon sokat mozgott a körülötte szóló zenére, és köszöni szépen, egészségesen fejlődik

Többször írtunk a SzegedRocks 2018 elnevezésű flashmobról, amelyben amatőr és profi zenészek együtt adnak elő négy ismert slágert. Az ország minden szegletéből és a határon túlról is érkező muzsikusok Blur-, Billy Idol-, Sun City- és Tankcsapda-számokat adnak majd elő április 21-én.Megírtuk, egy tízéves Tolna megyei kisfiú is gőzerővel készül az eseményre. Talán nem akkora izgalommal, de ugyanakkora lelkesedéssel várja a SzegedRocksot Gamz Árpád , a Mobilmánia rockzenekar énekese.Az együttes még 2008-ban alakult egykori P. Mobil-tagokból. A szegedi születésű Árpád tavaly lett a zenekar énekese. Akkoriban Angliában dolgozott építőmérnökként, ám a megkeresésre nem tudott nemet mondani. Úgy talált rá az éppen énekest kereső rockbanda, hogy jó néhány általa felénekelt rockslágert, köztük az alapító, Vikidál Gyula számait is látták-hallották tőle a legnagyobb videómegosztón.Árpád szívének nagyon fontos városunk, hiszen tősgyökeres szegedi, ám szülővárosában még soha nem volt fellépése. Az év elején édesanyja hívta fel a figyelmét az áprilisi rendezvényre: ő mutatta meg neki lapunk cikkét a SzegedRocksról. – Anyu konkrétan az orrom alá dugta az írást, ki is vágta nekem, azt hiszem, még mindig megvan valahol – mesélte az énekes. Ezután kereste meg a főszervezőt, Gajda Ferencet, aki az ő esetében eltekintett a bemutatkozó videó küldésétől. Így Árpád álma is valóra válik, igaz, nem saját zenekarával, de végre felléphet Szegeden, és reméli, ez az esemény segít abban, hogy a rock népszerűbb legyen Szegeden. Szibilla Margó is régóta zenél – 13 éves korában fogott először gitárt. Igazi rocklady, énekel, gitározik és basszusgitározik. Múlt héten is volt fellépése, a Dáma Lármán – ahol csak csajok állnak a színpadon –, Budapesten koncertezett. Mindezt úgy, hogy első gyermekét hordja a szíve alatt. Szerinte egyáltalán nincs rossz hatással a zene a kisbabára, sőt kifejezetten jót tesz neki.

– árulta el az énekes-gitáros. Így fel sem merült benne, hogy ne venne részt a SzegedRockson, amelyen ő gitározik, párja pedig dobol majd. Margó a rendezvény idején hat hónapos terhes lesz.

Az áprilisi fesztiválon legalább háromszázan zenélnek majd együtt, ám korlátozott számban április 10-éig még fogadják a jelentkezőket.